前TVB童星一氧化碳中毒倒地急送院　情況驚險：眼前發白各種亂撞

童星出身的莊錠欣（Elkie）過往曾參演多部TVB劇集，包括《公主嫁到》、《怒火街頭》、《On Call 36小時II》等，2016年她以韓團CLC香港成員身份於韓國出道，直至2021年宣布退團並轉往內地發展，除了推出Solo歌之外，亦有參加綜藝節目及拍劇。今日（2日）莊錠欣突然在IG曬出就醫照，自爆因一氧化碳中毒入院，令粉絲非常擔心！

莊錠欣（Elkie）。（IG@chongtingyanelkie）

Elkie曾參演《On Call 36小時II》。（影片截圖）

曾以韓團CLC香港成員身份於韓國出道。（IG@chongtingyanelkie）

曾以韓團CLC香港成員身份於韓國出道。（IG@chongtingyanelkie）

2021年宣布退團並轉往內地發展。（IG@chongtingyanelkie）

重返娘家。（IG@chongtingyanelkie）

莊錠欣撰長文回憶事發經過，她表示昨天早上起床覺得頭痛兼暈眩：「本來想說上個廁所後就吃藥，沒想到直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地，被救護車送院檢查後才發現原來已經一氧化碳中毒了。」她推測起因是煤氣洩漏，但因無味、無煙又無聲，她只覺得最近很累、想睡、頭痛，加上平常「撐」習慣了，沒有察覺異狀。不過送院後才發現情況驚險：「我的碳氧血紅素濃度已經達到20%（正常人據說是1-1.5%左右），所以我的情況已經屬於輕度-中度中毒，經過住院檢查+高壓氧艙治療後，現在狀況穩定了，來跟大家報個平安🫶🏻感謝有各方好友的相助😭。」

入院。（IG@chongtingyanelkie）

報平安。（IG@chongtingyanelkie）

一氧化碳中毒。（IG@chongtingyanelkie）

一氧化碳中毒。（IG@chongtingyanelkie）

驚險。（IG@chongtingyanelkie）

驚險。（IG@chongtingyanelkie）

莊錠欣亦藉自身經歷提醒大家：「一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的，家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風，不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生，強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命。如果懷疑自己中毒了，請記住❗️1️⃣ 馬上開窗通風2️⃣ 立刻離開現場3️⃣ 送醫或打電話求助4️⃣ 頭暈時不要硬撐，盡快坐下或躺下，避免跌倒受傷（還好我這次頭沒撞傻😆）」她直言今次非常驚險：「我很幸運很感恩🥹但也希望你們都不會走到這一步。平安不是理所當然的，請你一定要保護好自己，也提醒身邊的人❤️」

好彩無事。（IG@chongtingyanelkie）

好彩無事。（IG@chongtingyanelkie）

長腿。（IG@chongtingyanelkie）