美魔女生圖曝光真實狀態令人驚訝　豪門婚姻觸礁親揭離婚難忍兩事

1991年亞洲小姐冠軍羅霖 (Candy) 一向被封為圈中凍齡美魔女，今年8月就踏入60歲的她，保養極好，歲月沒有留下太多痕跡，狀態Fit爆。身為三子之母的她多年來無論樣貌身材都keep得好好，完全看不出她的真實年紀。羅霖亦會不時於社交網分享她的keep fit以及美容護膚等扮靚貼士，讓大家可以跟她一齊愈變愈靚。日前有網民就公開了羅霖的生圖，曝光了她的真實狀態。

羅霖係亞姐冠軍。(小紅書)

羅霖係亞姐冠軍。(小紅書)

羅霖係亞姐冠軍。(小紅書)

昨日有網民於社交網分享了偶遇羅霖的合照，以「偶遇香港藝人」為標題，留言寫道：「Candy真人真的好漂亮，好喜歡她」。相中可見羅霖化了妝紮起頭髮，身穿西裝外套配短裙，高貴優雅，原相機之下依然相當漂亮。不少網民對於她十年如一日的美貌大表驚訝，留言讚她：「凍齡美人」、「狀態好好」、「完全唔似60歲」。

網民分享偶遇羅霖生圖。(小紅書)

羅霖入行前曾任空中服務員，她於1996年與富商劉坤銘後就淡出幕前，育有3名兒子，但兩人在2013年離婚收場，羅霖亦成為單親媽媽，多年來獨力照顧三個仔。羅霖曾接受港台節目《她．他．它》訪問時，細訴過去婚姻中的隱痛。羅霖當年與前夫劉坤銘離婚時，曾因贍養費問題鬧上法庭，她透露曾遭親人質疑兒子「血緣關係」而要進行親子鑒定。談及「嫁入豪門」經歷，羅霖指當年媽媽主動提出不要任何禮金，為的就是不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。而離婚一事，羅霖表示掙扎了6年才下定決心，主要是無法忍受第三者和家暴。

羅霖是單身媽媽。(ig圖片)

羅霖是單身媽媽。(ig圖片)