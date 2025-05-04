港姐嫁「富二代」排場十足30歲生日又有驚喜　一原因嫌應酬太多

前TVB大隻男藝人郭子豪（Arnold）指是「富二代」，爸爸經營時裝貿易生意，上月19日迎娶「學霸港姐」鄧卓殷（Amber），二人在六星級酒店設宴，由求婚、過大禮到結婚當日，每個細節都極盡奢華，一對新人在總統套房上頭、新娘子滿身金器，更有Harley-Davidson電單車車隊列陣，伴隨行大運，排場十足。相隔不足半個月，Amber又有另一場慶祝活動，就是迎來她的30歲生日，踏入3字頭，展開人生另一階段，老公當然要為太太送上驚喜，但Amber個性內向，揚言之後要好好休息。

鄧卓殷嫁郭子豪好有體面，滿身金器。（IG@amber.tcy）

鄧卓殷嫁郭子豪好有體面，滿身金器。（IG@amber.tcy）

排場勁，迎娶電單車車隊隨一對新人出發回酒店。

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Amber昨日（3日）在IG分享多張慶祝生日的短片及相片，見她手上戴上婚戒，難掩喜悅之情。郭子豪帶Amber一齊坐小艇出海，二人糖黐豆般頭貼著頭，Amber問：「去邊呀？」郭子豪大賣關子：「4月19上大賊船，依家上小賊船，生日快樂。」然後就在Amber臉上錫了一啖，大放閃光彈。

訂婚求婚戒指一齊戴，好閃呀！（IG@amber.tcy）

帶老婆上賊上？（IG@amber.tcy）

錫番啖先。（IG@amber.tcy）

出海。（IG@amber.tcy）

原來郭子豪為Amber安排了一場海上慶祝生日派對，Amber上到大遊艇，就見到一早佈罝好的氣球裝飾，令她喜出望外。船上有鮮花、香檳、蛋糕，美食等，一應俱全，Amber還吸了幾口氫氣，令自己變了迷你兵團的「娃娃聲」𠱁得現場朋友開心，十分有趣。Amber以英文寫道：「謝謝大家的生日祝福！ 💕 我和我所愛的人度過了最美好的時光。這個內向的人已經被四月份的所有社交活動壓垮了，我需要幾天時間看 Netflix 和放鬆來恢復。一口氣看完一整季真人騷😂再過幾天我就要進入30歲了，哈哈」。

小艇駁大艇。（IG@amber.tcy）

上船。（IG@amber.tcy）

又一場驚喜生日派對。（IG@amber.tcy）

又一場驚喜生日派對。（IG@amber.tcy）

又一場驚喜生日派對。（IG@amber.tcy）

又一場驚喜生日派對。（IG@amber.tcy）

好多表情。（IG@amber.tcy）

郭子豪家境不俗，有指他的爸爸以製衣起家，現時經營時裝貿易生意。郭子豪亦是高學歷藝人之一，中小學就讀傳統名校喇沙，之後入讀布萊頓公學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，是名副其實的高材生。而鄧卓殷同樣讀書成績優異，畢業於香港大學建築系，其後參選港姐而入行，之後繼續進修，2021年在半工讀下完成港大建築系碩士課程，絕對是學霸港姐！近年鄧卓殷前年不斷進修增值自己，除了考獲普拉提導師資格之外，還進修了營養、體重管理、筋膜放鬆、脊椎疾病、X-O型腳的專項，此外，她還跟一位瑜伽導師成立運動服裝品牌，專為身型嬌小的女生推出運動服飾，更親身上陣做生招牌！

Amber吸了幾口氫氣，令自己變了迷你兵團的「娃娃聲」𠱁得現場朋友開心。（IG@amber.tcy）