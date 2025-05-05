「港版羅拉」搬貨刻苦近況曝光　網民稱目擊她被粗口問候令人心痛

曾爆紅內地被封「港版羅拉」的朱芊佩（小朱），當年因外形嬌滴滴，又堅持從事搬運工行業，瞬間走紅，甚至登上內地節目及接拍廣告。不過近年小朱已低調淡出幕前，回歸搬運工的本行。最近有網民在尖沙咀偶遇小朱，發現她依然堅持做搬運工作，曝光她開工的情況。

「港版羅拉」朱芊佩（小朱），當初因為被影到一個女人拖住成板貨而爆紅，成為「最美搬運工」。（網上圖片）

「港版羅拉」一夜成名，成為香港人心中的女漢子。（資料圖片）

根據目擊網民的照片，小朱當日維持一貫形象穿著黑色背心及短褲，紮起馬尾，俐落地用手推車搬運大量貨物，老鼠仔仍相當結實。與過往不同的是，她的手臂近年紋上了超搶眼的紋身，她曾透露這紋身有特別意義，提醒自己要有堅強的意志。但目擊者亦透露當時聽到她被同事用粗口責備，罵不還口，繼續工作，令人心痛；不過相信小朱身處男人堆，早已習慣了這種粗聲粗氣的工作環境，加上為人硬朗，應不會輕易被打倒。

近日有網民目擊「港版羅拉」在尖沙咀搬貨，她臂上的紋身頗為搶眼。（連登討論區）

「港版羅拉」曾短暫做過幕前工作，但近年已全職回歸送貨和搬運工作。（連登討論區）

對比2017年的舊照，當時她仍未有紋身。（資料圖片/梁鵬威攝）

小朱曾透露，這個紋身代表堅強的意志，而她一直以來也確實展現到這個特質。（網上短片）

發帖網民表示她偶遇「港版羅拉」時，對方被同事以粗口問候。（網上討論區）

朱芊佩於2017年被拍下搬貨工作的情況，因而意外走紅，被譽為「最美搬運工」、「港版羅拉」。小朱自揭19歲已入行，雖曾做過文員、酒店接待、保安、清潔工、掃街，但覺得「人多是非多」，寧願重返搬運工行業，認為雖要勞力，但人際關係簡單，反而更輕鬆。她當年受訪曾公開表示：「有人會同我講，女人仔返屋企煮飯啦，嚟呢度做咩呀？我聽完無出聲，用行動證明俾佢睇我係得嘅。」

「港版羅拉」在男人堆中工作，曾被看輕，不過她以行動證明自己，就算搬貨搬到渾身污糟邋遢甚至受傷，她也堅持下去。（小紅書）

小朱曾短暫涉足娛樂圈工作，得到不少拍攝廣告的機會，又曾參與過譚詠麟MV拍攝、林子祥宣傳片及歌唱比賽節目等演藝活動。另外她曾參加內地相睇節目《送一百位女孩回家2》、《新相親大會》，一改平日工作時的粗獷，打扮變得溫柔有氣質，成功吸引身高186cm的主持人榮迪申，傳來拍拖消息。不過她後來透露自己當初只是被逼上節目，二人也並未交往，因她覺得性格不合，聊幾聊就拜拜了。

「港版羅拉」曾經紅到同巨星譚詠麟合作。（資料圖片）

另外她曾參加內地相睇節目《新相親大會》，儘管曾與身高186cm的主持人榮迪申傳來拍拖消息，不過她後來透露自己當初只是被逼上節目，二人因性格不合並未交往。（《新相親大會》截圖）

小朱很快便選擇低調回歸搬運工生活，認為自己並不適合娛樂圈，一來沒有私隱和自由，又自言：「我表達能力很有問題，我覺得，還有我未必能承受得了那種壓力。」時至今日，小朱雖然再無幕前光環，但依然努力工作、自食其力，流露出硬朗與幹練的氣息，而她希望將來可以擁有自己的車隊。網民對羅拉亦相當尊敬，留言：「咁踏實嘅女仔好少見」、「靠自己雙手養活自己，最值得Respect」、「佢堅持得仲耐過男人」

「港版羅拉」曾坦言性格不適合娛樂圈，覺得自己未能承受相關壓力。（小紅書）

「港版羅拉」曾透露自己不喜歡人際關係複雜的工作，因此寧願搬貨。（連登討論區）