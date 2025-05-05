80年代TVB小生愈來愈富貴搬入複式豪宅　巨廳宴客靚酒古董擺滿屋

張兆輝是圈中的隱形富豪，經營美容院生意，他深明買賣磚頭是王道，多年來物業遍佈香港、北京、英國等地，被指滾出逾億元身家。近日張兆輝搬大屋，由貝沙灣千呎高層單位搬往更大的複式單位，並邀請一班圈中前輩聚會，意外曝光家居內貌。

張兆輝日前回鄉祭祖。（抖音@張兆輝）

揸開篷跑車。（抖音@張兆輝）

今日（4日）資深傳媒人汪曼玲在facebook分享多張相片，寫道：「賀新居入伙及預祝母親節的輝哥家宴。多謝輝嫂GiGi精心炮製美食。飲飽食醉，飯後又有榴槤品嚐。為大家帶來一個溫馨、充滿人情味的晚上。」

張兆輝新居入伙，跟梅小青合照。（facebook@汪曼玲）

跟汪曼玲合照，身後櫃內全是酒杯，還有一些中式擺設。（facebook@汪曼玲）

這頓入伙飯有很多熟悉面孔，包括梅小青夫婦、吳君如媽媽、吳君祥和佘詩曼媽媽等，十多人圍住一張巨型長枱合照，周邊仍有很多活動空間，左右兩旁都擺滿酒櫃，看來甚麼類型的靚酒都有，方便招呼朋友；另外，置中的矮櫃上擺滿了張兆輝歷年得獎的獎座，還有一些古董擺設，全屋以白色牆身配木系傢俱，整體感覺舒適雅緻。張兆輝新居屬複式豪宅，內置一條樓梯連接上層，客廳同樣是空間感十足。

複式單位，空間感充足。（facebook@汪曼玲）

十幾人食飯都唔會逼。（facebook@汪曼玲）

張兆輝與太太郭碧妍結婚28年，育有一對子女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），一家人原本居住在薄扶林地標豪宅貝沙灣二期，擁無敵海景的一個逾千呎高層單位，過去女兒張卓姿（Twiggy）曾在特大廚房煮海鮮大餐，兩父女又試過在露台歎紅酒、欣賞日落，生活寫意。

張兆輝囡囡張卓姿被指貌似鍾嘉欣。（小紅書@張兆輝）

張兆輝一家原本住貝沙灣高層單位。（小紅書@張兆輝）

張兆輝一家原本住貝沙灣高層單位。（小紅書@張兆輝）

張兆輝一家原本住貝沙灣高層單位。（小紅書@張兆輝）

張兆輝的貝沙灣海景豪宅露台非常闊落。（Facebook@張兆輝）

張兆輝一家原本住貝沙灣高層單位。（微博@張兆輝）

張兆輝的貝沙灣海景豪宅露台非常闊落。（微博@張兆輝）

現年62歲的張兆輝與梁朝偉同期出道的80年TVB小生，當年演出完《神勇CID》、《黃金十年》擔任第一男主角後，成功奠定小生地位，到了2002年拍完《雲海玉弓緣》之後離開無綫。近年他主力在內地發展，密密賺錢，不時被捕獲駕著百萬名車兜風，日前又戴著金錶回鄉祭祖，盡顯豪氣一面。

張兆輝與太太郭碧妍結婚28年，非常恩愛。（微博@張兆輝）

張兆輝與太太郭碧妍結婚28年，非常恩愛。（微博@張兆輝）

張兆輝駕着他的開蓬跑車帶大家遊車河。(抖音@張兆輝)

張兆輝被指係隱形富豪，擁多部名車。(抖音@張兆輝)

張兆輝被指係隱形富豪，擁多部名車。(抖音@張兆輝)

張兆輝已經62歲了。（張兆輝微博圖片）

張兆輝演過不少經典劇集及電影。(劇照)