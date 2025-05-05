失婚女星撐楊丞琳開騷原相機生圖流出　回復單身後樣貌變化驚人

現年41歲台灣女演員陳妍希，自主演《那些年，我們一起追的女孩》開始紅遍華語影壇，她到內地發展後主演電視劇《神鵰俠侶》飾演小龍女，並與當年飾演楊過的男主角陳曉結緣，從古代姑姑和過兒相愛到現代，兩人於2016年結婚、同年宣布懷孕誕下兒子。可是自2024年6月傳出兩人婚姻亮紅燈，至今年2月陳妍希與陳曉正式於微博發文宣布離婚。兩人當年在戶外婚禮舉行時，陳曉掀起陳妍希頭紗並在頭紗內情深一吻的畫面，成為了經典一幕，浪漫至極，甜蜜滿瀉，但原來兩人當時只是擺拍。

原版《那些年，我們一起追的女孩》由陳妍希主演。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

陳妍希陳曉昔日合照（視覺中國）

陳妍希陳曉昔日合照（視覺中國）

陳妍希回復單身後依然活得開心，日前她的好友楊丞琳在香港開演唱會，她就特地去睇騷撐好友場，即使受了腳傷也無阻她去支持對方。

不少網民都分享了在演唱會上偶遇陳妍希的片段和照片，其中一位網民以「在楊丞琳演唱會上偶遇陳妍希啦」為標題，發文寫道：「本人好美好美 旁邊的工作人員都說不可以拍照 但姐姐還是很熱心拿著手機拍了 然後工作人員說這是原相機誒 妍希說沒關系哦～我說我會回去P啦（但不用p就很美！很美！）」相中可見陳妍希在原相機之下依然相當靚女，顯得好年輕，膚質狀態絕佳，變得愈來愈靚。而在演唱會現場，楊丞琳就特別感謝了陳妍希，陳妍希站起來和大家打招呼，又對着楊丞琳比心，十分有愛。

陳妍希生圖。(小紅書)

陳妍希生圖。(小紅書)

陳妍希生圖。(小紅書)