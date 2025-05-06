G.E.M.鄧紫棋食牛扒被一事激到喊？卻自爆8月香港開騷劍指啟德

G.E.M.鄧紫棋月前去紐約舉行《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》，她拍下了一段Vlog，記錄在紐約的生活點滴。其中一站她與團隊去到一間餐廳用餐，當牛扒端上桌時，她瞬間變臉，面有難色表示：「一點也不興奮了。」G.E.M.原來是嫌牛扒太生，她說：「我要了一個medium（五成熟），他給我一個medium rare（三成熟）。」、「果然是一塊生的牛扒！」後來她更哭了起來。

G.E.M.鄧紫棋拍下了一段Vlog，記錄在紐約的生活點滴，其中一站她與團隊去餐廳用餐，並食牛扒。（YouTube@GEM鄧紫棋）

當牛扒端上桌時，她瞬間變臉，面有難色表示：「一點也不興奮了。」（YouTube@GEM鄧紫棋）

之後G.E.M.竟哭了出來。（YouTube@GEM鄧紫棋）

不過其實這一部份只是一段她教剪接師「惡意剪輯」的版本，她的牛扒的確由五成熟變三成熟，她也的確有在餐廳裡哭泣，但實情並非因為牛扒。雖然生牛扒端上桌時她似乎真的有點不太滿意，不過侍應也再幫她將牛扒煎熟，所以G.E.M.後來已經沒事了，重新笑起來。身為創作人的她特別多愁善感，自爆近日在寫小說，裡面一個角色心不在焉煎燶了牛扒，她覺得自己現在能體驗對方，終於找到合理的理由去消化這塊牛扒；後來她邊吃牛扒邊說：「每一天都是新的一天，每一口都是新的一口，每一下心跳都是新的心跳，舊事已過都變成新的……」此時，G.E.M.見到鄰桌慶祝生日，覺得很開心、很感動，突然哭了出來，又喊又笑地問：「人家在過生日，我在哭啥？莫名其妙。」感情果然非常豐富。

其實上述只是她教剪接師「惡意剪輯」的版本，她的牛扒的確由五成熟變三成熟，她也的確有在餐廳裡哭泣，但實情並非因為牛扒。（YouTube@GEM鄧紫棋）

G.E.M.是因為見到鄰桌慶祝生日，覺得很開心、很感動，因而哭泣。（YouTube@GEM鄧紫棋）

影片中又播放到她在紐約演唱會上的片段，講到G.E.M.上次來紐約是14年前，當時她處於人生低潮，寫下了《泡沫》，「繼元還記得我當時19歲的時候，那個紐約之旅有多麼的不開心，我曾經以為，以為自己可以出走，但是從來沒有逃離過那一份悲傷。但是過了14年，現在回頭看，我非常感恩當時有遇到這樣傷心的事情，如果不是曾經的悲傷，今天也不會強壯。如果不是曾經流過眼淚，今天也不可以灌溉……我的觀眾。」

G.E.M.上次去紐約是14年前，當時她處於人生低潮，她在演唱會上憶起當時的經歷，仍不禁落淚。（YouTube@GEM鄧紫棋）

完成紐約場後，G.E.M.還會在中國各城市繼續巡唱，而影片中她更漏口風自爆8月將回香港開演唱會，事緣她遇到一位超忠實的歌迷，對方還她之後是否繼續開第二站個唱，她說是，將在中國開，對方即表示到時見，或許在香港；然後G.E.M.爆出一句：「Hong Kong is in August. （香港是在八月）」親證8月將重返香港開演唱會。

G.E.M.遇粉絲對話時，漏口風透露自己將於8月在香港開演唱會。（YouTube@GEM鄧紫棋）

G.E.M.上一次在香港開演唱會已是2017年的《G.E.M. Queen Of Hearts 世界巡迴演唱會》的三場紅館個唱；雖然她未有公布8月開騷的地點，但以她在國際間的名氣和支持者數目，她肯定以啟德為目標。早在去年她在網上開問答，有網民說：「希望你會再喺香港開演唱會」時，G.E.M.已回覆：「一定會開！！！我在等啟德體育場完工。」

事實上，網上流傳《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》巡唱的時間表，已列出她8月將在啟德體育園開唱，更開足10場！雖然資料有待證實，但以G.E.M.的號召力，開啟德絕對冇問題，只差在場數多少而已。

G.E.M.上一次在香港開演唱會已是2017年的紅館個唱。（資料圖片）

G.E.M.去年已表示一定會回港開演唱會，透露正等待啟德體育園完工。（IG@gem0816）