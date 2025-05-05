鍾發發火鬧成龍　爆李健生拍《警察故事》跳巴士昏迷幾日無人理

「洪家班」鍾發早前大爆曾志偉約食飯，專登從內地回港隔離完，對方竟然「放飛機」，因而嬲爆反面割席，更指老死不相往來。日前鍾發接受YouTube頻道節目《威哥會館》訪問，率性的他又炮轟成龍無好好照顧為他出生入死的「成家班」兄弟，直斥：「你啲錢帶落棺材咩？！」

鍾發早前嬲咗曾志偉，近日又發炮轟成龍唔顧「成家班」兄弟。（YouTube@威哥會館）

鍾發接受YouTuber威哥訪問。（YouTube@威哥會館）

訪問中，鍾發多次感激洪金寶的提攜，令到洪家班個個都能獨當一面，反之成龍未好有善待一班兄弟，鍾發說：「火星最慘嗰個，最辛苦嗰個，所有替身係火星嚟㗎，張華、火星、李健生個個都辛苦。喂，成龍，你拿千分一（資產），唔好講幾多，都養佢哋一世啦，你何必呢？你啲錢帶落棺材咩，係咪呀！你搞到亂晒，搞到個個都冇晒。你唔好忘記呢班人同你搏出嚟，冇呢班人能夠咩呀，我講真事，李健生瞓醫院瞓到驚呀！」

鍾發好戥一班龍虎武師辛苦。（YouTube@威哥會館）

鍾發爆當年李健生跳巴士後昏迷幾日冇人理。（YouTube@威哥會館）

1985年《警察故事》雙層巴士跳落車驚險場面逐格睇：

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鍾發回憶1985年《警察故事》其中幕驚險場面，有兩個人從雙層巴士的上層車頭位置，插水式從頭跳落地下，之後兩人瞓地狀甚痛苦。鍾發說：「巴士跌落嚟嗰個，福健生李健生，昏迷咗幾日，你（成龍）都冇人理佢嘅，所以我就爆大鑊，我就鍾意，等佢牙X擦，等佢走過嚟同我傾呀，我絕對有權同佢講呢啲嘢。」

《醉拳》為成龍擔正男主角的早期作品，票房大收600萬讓他一炮而紅。（《醉拳》電影劇照）

成龍是國際巨星世界深受世界各地影迷歡迎。（微博@電影龍馬精神）

成龍係一代武打巨星，身家豐厚，但被評冇好好照顧「成家班」兄弟。（視覺中國）

成龍今年已經71歲。(小紅書)

頭髮稀白嘅成龍教訓霍汶希。(抖音截圖)

鍾發表示做龍虎武師有好多辛酸，不是一出來便好風光，認為「阿頭」好重要，他說：「成龍你冇你班底，你好好咩？成龍你冇洪金寶，你能返得轉以前咁，一部搶包山你差啲死啦，拍一部《飛龍猛將》塑造你嘅警察故事，食到依家。」鍾發不忘讚洪金寶：「我讚大哥（洪金寶）好嘢，黃炳耀好嘢，真係諗啲嘢出嚟好似度身訂造，你留意洪金寶電影，每一個角色子似度身訂造。」

鍾發拍過好多殭屍片系列電影，經常演道長。(影片截圖)

鍾發拍過好多殭屍片系列電影，經常演道長。（YouTube@威哥會館）

鍾發大讚洪金寶。（YouTube@威哥會館）

《鹹魚番生》洪金寶同鍾發對打，鍾發因一個爆瓶鏡頭搞到頭頂要縫針。（YouTube@威哥會館）

《鹹魚番生》洪金寶同鍾發對打，鍾發因一個爆瓶鏡頭搞到頭頂要縫針。（YouTube@威哥會館）

《鹹魚番生》洪金寶同鍾發對打。（YouTube@威哥會館）