鍾發發火鬧成龍 爆李健生拍《警察故事》跳巴士昏迷幾日無人理
撰文：程嵐風
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「洪家班」鍾發早前大爆曾志偉約食飯，專登從內地回港隔離完，對方竟然「放飛機」，因而嬲爆反面割席，更指老死不相往來。日前鍾發接受YouTube頻道節目《威哥會館》訪問，率性的他又炮轟成龍無好好照顧為他出生入死的「成家班」兄弟，直斥：「你啲錢帶落棺材咩？！」
訪問中，鍾發多次感激洪金寶的提攜，令到洪家班個個都能獨當一面，反之成龍未好有善待一班兄弟，鍾發說：「火星最慘嗰個，最辛苦嗰個，所有替身係火星嚟㗎，張華、火星、李健生個個都辛苦。喂，成龍，你拿千分一（資產），唔好講幾多，都養佢哋一世啦，你何必呢？你啲錢帶落棺材咩，係咪呀！你搞到亂晒，搞到個個都冇晒。你唔好忘記呢班人同你搏出嚟，冇呢班人能夠咩呀，我講真事，李健生瞓醫院瞓到驚呀！」
1985年《警察故事》雙層巴士跳落車驚險場面逐格睇：
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鍾發回憶1985年《警察故事》其中幕驚險場面，有兩個人從雙層巴士的上層車頭位置，插水式從頭跳落地下，之後兩人瞓地狀甚痛苦。鍾發說：「巴士跌落嚟嗰個，福健生李健生，昏迷咗幾日，你（成龍）都冇人理佢嘅，所以我就爆大鑊，我就鍾意，等佢牙X擦，等佢走過嚟同我傾呀，我絕對有權同佢講呢啲嘢。」
鍾發表示做龍虎武師有好多辛酸，不是一出來便好風光，認為「阿頭」好重要，他說：「成龍你冇你班底，你好好咩？成龍你冇洪金寶，你能返得轉以前咁，一部搶包山你差啲死啦，拍一部《飛龍猛將》塑造你嘅警察故事，食到依家。」鍾發不忘讚洪金寶：「我讚大哥（洪金寶）好嘢，黃炳耀好嘢，真係諗啲嘢出嚟好似度身訂造，你留意洪金寶電影，每一個角色子似度身訂造。」