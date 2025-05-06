魏浚笙Jeffrey頸部受傷後報平安　引對白卻被劉沛蘅回覆：啋啋啋

魏浚笙（Jeffrey）日前在拍戲期間受傷，頸部有一道圍繞大半周的血紅傷痕、下巴部份亦有另一道S型血紅傷痕，傷勢駭人，令人擔心；幸好未有傷及Jeffrey精緻面孔，而其經理人公司亦透露他沒有大礙。

Jeffrey魏浚笙突發於社交媒體公布拍攝時受傷的消息！（魏浚笙IG圖片）

Jeffrey頸部留有超長血痕。（IG@jeffreyngai）

下巴亦有受傷。（IG@jeffreyngai）

曾透露受傷時腦海一片空白的Jeffrey，事隔兩日後昨晚（5日）終在社交平台報平安，他說：「感謝大家的關心問候，讓大家擔心，現在報個平安，已經在康復的路上。」他又貼上自己在《難哄》的片段，指正如影片內容，「總會受傷的，跳舞會受傷，就連剪指甲也會受傷，我們受傷過後再康復，康復之後再受傷，受傷過後再康復，我們就是無敵。」並祝大家都身體健康。

Jeffrey貼出自己在《難哄》的片段，他說：「我們受傷過後再康復……」（IG@jeffreyngai）

但下一句他卻說：「康復之後再受傷」，擔心死的粉絲都說「大吉利是」。（IG@jeffreyngai）

不過粉絲們見到他說：「康復之後再受傷」，都覺得「大吉利是」，希望他好好照顧自己，就連「6膠」的家姐劉沛蘅都留言：「啋啋啋！唔好再受傷啦🥲」據了解，Jeffrey正拍攝由翁子光監製、馮志強執導的《浪花男女》，這是Jeffrey繼《I SWIM》後再與馮志強導演合作，其他演員包括朱鑑然、楊偲泳和KB。不過目前Jeffrey已無大礙，預計明日（7日）將如期往澳門出席公開活動。

「6膠」的家姐劉沛蘅（左）都留言：「啋啋啋！唔好再受傷啦」