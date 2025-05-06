學霸千金出席母校校慶獲頒卓越獎 擁美國名校雙學位再讀亞洲第一
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備。早前何超欣參加了母校校慶，並出席頒獎儀式！
何超欣寫道：「昨天真的是超級難忘的一天！參加了清華大學114周年校慶並被授予蘇世民書院校友公共卓越獎。獎項源於畢業後留校投身在氣候變化與可持續發展研究院的工作：在院裡發起了'Climate x'全球青年碳中和領軍者培訓線上課程，以及在過去三年帶團參加聯合國氣候大會COP，推進青年氣候行動，傳遞知識，建設氣候周平台等。這三年我們已經給超過2000名來自全球的青年培訓，也帶領超過70名學生參與到國際交流的舞臺中。這個獎是機遇，更是對過往努力的肯定，未來會在國際發展，青年教育及氣候領域繼續奮進。參與這次校慶見到很多熟悉的面孔，願清華越來越好，桃李滿天下！」
何超欣小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，前年更當選北京市青聯委員，非常叻女！