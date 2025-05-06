學霸千金出席母校校慶獲頒卓越獎　擁美國名校雙學位再讀亞洲第一

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備。早前何超欣參加了母校校慶，並出席頒獎儀式！

何超欣與任達華女兒任晴佳（Ella）及盈大地產主席李智康女兒李朗怡一起出席世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）」。（IG@ellayamm）

豪門千金。（小紅書圖片）

豪門千金。（小紅書圖片）

溫馨。（小紅書圖片）

出海。（小紅書圖片）

成熟一面。（小紅書圖片）

何超欣除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。（小紅書圖片）

叻女！（影片截圖）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

何超欣寫道：「昨天真的是超級難忘的一天！參加了清華大學114周年校慶並被授予蘇世民書院校友公共卓越獎。獎項源於畢業後留校投身在氣候變化與可持續發展研究院的工作：在院裡發起了'Climate x'全球青年碳中和領軍者培訓線上課程，以及在過去三年帶團參加聯合國氣候大會COP，推進青年氣候行動，傳遞知識，建設氣候周平台等。這三年我們已經給超過2000名來自全球的青年培訓，也帶領超過70名學生參與到國際交流的舞臺中。這個獎是機遇，更是對過往努力的肯定，未來會在國際發展，青年教育及氣候領域繼續奮進。參與這次校慶見到很多熟悉的面孔，願清華越來越好，桃李滿天下！」

出席母校清華大學114周年校慶。（小紅書圖片）

出席母校清華大學114周年校慶。（小紅書圖片）

獲頒公共服務卓越獎。（小紅書圖片）

獲頒公共服務卓越獎。（小紅書圖片）

校友聚會。（小紅書圖片）

專業！（小紅書圖片）

何超欣小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，前年更當選北京市青聯委員，非常叻女！

何超欣大曬好身材。（資料圖片）

又靚又叻！（微博@何超欣Alice）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

前年更當選北京市青聯委員。（微博@何超欣Alice）