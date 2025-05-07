娛圈億萬闊太爆秘婚後20年不育原因 曾與2億老公簽分居紙險離婚
撰文：張寧兒
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苑瓊丹（苑仔）是圈中老戲骨，從影超過40年，演過電影《唐伯虎點秋香》、《武狀元蘇乞兒》、電視劇《封神榜》、《皆大歡喜》。苑瓊丹2004年秘嫁擁有2億身家的「玻璃大王」黃乃掦多年，婚後兩人享受二人生活，未有養兒育女。臨近母親節，苑瓊丹自爆不育的真實原因。
苑瓊丹昨日（5日）拍片透露不想生仔原因。她指一來責任心問題，她說：「我後生嘅時候，我覺得我要照顧屋企，我會考慮到如果我有小孩子嘅時候，我會疏忽照顧父母家庭。」二來苑瓊丹的工作時間長，「我試過三日冇瞓覺。呢個情況底下，我係冇時間照顧小朋友。」苑瓊丹稱有兩個侄孫，戲中又演過林峯、黃宗澤媽媽，已嘗過做媽媽的滋味。
苑瓊丹曾上HOY TV節目《我老友係明星》訪問，苑瓊丹指在感情方面身經百戰，曾認為婚姻沒有保障，缺乏安全感，擺酒都不願意，她說：「一結婚就打算離婚！」苑瓊丹秘婚10年，連媽媽都沒有知會結婚消息。直至記者查到證據致電當面對質，才迫使苑瓊丹公布結婚消息。她曾為簽分居紙威脅老公：「我喺律師樓簽咗分居協議書，簽咗㗎啦，我拍枱話唔簽我打你！」苑瓊丹曾指老公個性浪漫，曾與其他女性外出，一度陷離婚邊緣，當時在律師樓協議分居，苑瓊丹說：「佢（黃乃掦）冇嚟，第二日攞返張分居紙。」後來苑瓊丹一直拖延沒有離婚，直至見到黃乃掦選擇與她的媽媽同住，照顧周到，成功挽救婚姻。