黃澤鋒58歲太太使20萬接受人工受孕　打過百支安胎針：肚皮都黑曬

現年58歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗於2010年結婚，婚後一直積極努力造人，直至2019年陳麗麗以52歲「高齡產婦」身份誕下女兒黃熙恩，乳名「小黃妃」，不經不覺今年已經6歲。日前陳麗麗以58歲「超高齡產婦」再度懷孕，消息一出引來全城熱話！陳麗麗接受《香港01》訪問時曾一年前自然受孕後曾小產，後來靠人工受孕終懷第二胎！



黃澤鋒今日宣布58歲太太再懷孕。（IG@briancfwong）

第二胎都係女，妃妃如願做家姐。（IG@briancfwong）

陳麗麗飛台灣使20萬接受人工受孕：第二次先成功

陳麗麗透露目前懷有5個月身孕，孕期並沒有感覺不太舒服：「今胎都陀得好舒服，只係食少咗啲，肥肚唔肥身！」她坦言一年前自然受孕後，BB 12周時胎停令她大擊好大，最終在醫生建議下嘗試接受人工受孕：「當時諗住去台灣試吓，得就得唔得就句號。過程都唔容易，因為都要做好多檢查，要check好多嘢！當時醫生抽咗幾粒卵子都話質素好好，到底抽咗幾多粒我就冇問，話總之可以成功就得。（一次就成功？）都唔係，第二次先成功。（醫生有冇話你算最大年紀？）我唔係最大，佢話有啲仲大過我。」他們透露今次人工受孕費用大約為港幣20萬。

黃澤鋒透露太太曾經小產，所以今胎要特別小心。（IG@briancfwong）

妃妃運動細胞好強，似足爸爸。（IG@briancfwong）

陳麗麗打過百支針保胎：成個肚皮都黑曬

陳麗麗笑言因老公害怕打針，因此整個過程由自己注射排卵針！目前，她為保胎亦有打安胎針：「打咗過百支啦，初初唔識打打到成個肚皮都黑曬，全部都係瘀黑，好痛！」除此之外，陳麗麗亦有看中醫調理身體以及服用十三太保安胎，可謂中西合璧。

保養極好！（IG/@babefayefaye）

做家姐！（IG/@babefayefaye）

中西合璧安胎！（IG/@babefayefaye）

黃澤鋒日日練八段錦兼戒煙戒酒

至於平時如何保養子宮，陳麗麗稱：「一定唔可以飲凍嘢，飲食以清淡為主，多啲食魚肉少啲食紅肉。」另外，黃澤鋒又透露早已戒煙戒酒，做運動外日日都會練八段錦。八段錦是一種源自中國的傳統氣功運動，由八個簡單而有效的動作組成，旨在促進身心健康、增強體質和提高生活質量。