「億萬駙馬」同老婆慶祝結婚3周年　私人派對盛況絕密曝光

藝人伍富橋與富家女梁兆楹（Shirley）於2020年初開始拍拖，拍拖不足半年便宣布結婚，更因為太太是富家女而被封為「億萬駙馬」。但真愛戰勝一切的伍富橋亦不時高調護妻，雖然不時被網民嘲諷，他反而替太太心痛，因為自己而被評頭品足，二人亦無懼風雨「相愛相殺」至今，婚姻去到第三個年頭，繼續如膠似漆。

伍富橋與梁兆楹結婚3周年。

伍富橋與梁兆楹仍然都係咁sweet。

伍富橋與梁兆楹舉辦咗個結婚3周年派對。

伍富橋同梁兆楹成日都相愛相殺。

其實伍富橋同梁兆楹係好sweet嘅。

其實伍富橋同梁兆楹係好sweet嘅。

今年是伍富橋與梁兆楹結婚三周年（皮婚）的日子，他們為這個日子舉辦了一場私人慶祝派對，《香港01》率先曝光伍富橋與梁兆楹結婚3周年私人派對絕密情況。

今年是伍富橋與梁兆楹結婚三周年（皮婚）的日子。

伍富橋與梁兆楹預備咗好多嘢食宴請客人。

伍富橋與梁兆楹預備咗好多嘢食宴請客人。

伍富橋與梁兆楹預備咗好多嘢食宴請客人。

伍富橋同梁兆楹好sweet。

伍富橋同梁兆楹仲擺咗好多結婚相畀大家睇。

伍富橋同梁兆楹仲擺咗好多結婚相畀大家睇。

伍富橋同梁兆楹仲擺咗好多結婚相畀大家睇。

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伍富橋同梁兆楹仲擺咗好多結婚相畀大家睇。

伍富橋同梁兆楹仲擺咗好多結婚相畀大家睇。

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伍富橋與梁兆楹預備咗好多嘢食宴請客人。

伍富橋與梁兆楹預備咗好多嘢食宴請客人。

啲嘢食好新鮮啊。

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伍富橋同梁兆楹仲合巹交杯。

梁兆楹即刻幫伍富橋影低靚仔相。

伍富橋化身壽司師傅。

伍富橋整得好專心。