40歲男星突轉做歌手首出廣東歌　造型百變口音奇怪網民聽得辛苦

現年40歲的向佐去年推出電影《門前寶地》，雖因票房失利，但其因在片中滑稽的演出，特別是摸鼻子的動作，令他受到不少關注。隨後在多個公開場合及帶貨直播，他就以前衛女裝打扮示人，引來不少話題及熱議。近日他又有新搞作做歌手推出人生第一首廣東歌《左心房》，獲得不少圈中人發貼文支持，連天王劉德華都有所關注。

向佐近年來受到不少關注。（微博圖片）

推出人生第一首廣東歌《左心房》的向佐，在歌曲MV中換了多個前衛造型，其中全身黑色戴眼鏡手拿着書本的造型乍看之下神似蕭敬騰，令不少網民紛紛笑言:「蕭敬騰竟然唱廣東歌」、「老蕭啲廣東話練得幾好」等，甚至覺得向佐的廣東話退步，直言：「可以去譚仔做」、「如果唔睇字幕都唔知你唱乜」等，他再配合內心的演繹，透過歌曲表達更多的情緒，講述自己的故事，MV在5月5日正式於Youtube 上架，目前觀看次數已突破4500人次，人數持續上升中。

向佐在歌曲MV中換了多個前衛造型。（影片截圖）

人生第一首廣東歌。（影片截圖）

向佐透過歌曲表達更多的情緒，講述自己的故事。（影片截圖）

向佐難得做歌手出新歌，亦獲不少圈中人拍片及貼文支持，包括吳鎮宇、楊宗緯、杜麗莎、趙露思等，而天王劉德華亦有所關注，更發文表示：「一個很好的嘗試，看到你的用心，保持學習的態度，為你加油。」而向佐亦有留言以表謝意：「首先非常感謝我一輩子的偶像劉德華先生，華哥，我也不是在法爾塞（凡爾賽），只是因為他評論我的時候，我回覆的時候全部都看不見，我只是想告訴他這一句話，對我有多大的影響和鼓勵，我從三歲就喜歡他到現在快40年了，我愛你劉德華！」

圈中有不少人拍片支持向佐。（微博圖片）

劉德華亦有所關注。（視覺中國）