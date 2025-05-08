基層出身榮升百億闊太曝光豪門地位　率先帶路老公甘心尾隨攞行李

31歲藝人吳千語（Karena），2023年12月嫁予與「百億富三代」施伯雄（Brian），去年在意大利盛大補辦婚禮，昔日「豪門狙擊手」封盤，搖身一變榮升百億新抱。雖然出身草根，當年被媒體踢爆戀情時，一度惹來老爺施榮怡不滿，可是吳千語冧施家人有道，成功收穫夫家人祝福。婚後吳千語馭夫有術，常孖住老公周圍飛環遊世界及狂掃名牌，施伯雄甘心情願尾隨攞五大袋戰利品。今次有人於泰國機場偶遇兩人，再次曝施伯雄攞晒利李一幕！

吳千語施伯雄意大利補辦婚禮。（網上圖片）

吳千語﹑施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG/@karena_ngs）

吳千語和施伯雄日前現身泰國機場，兩人正在看航班資訊，打扮得非常低調。網民爆吳千語行在前面帶路，她只推住一個中型喼及手袋，而施伯雄則攞了大部分行李，推住車仔攞大喼，乖乖地跟在老婆後面，非常寵妻！

吳千語跪長輩拜年。（IG圖片）

吳千語施伯雄首次以夫妻檔出席婚禮。（小紅書）

網民大讚施伯雄好儒雅，跟在吳千語身後，網民發文道：「我在素萬那普機場偶遇了吳千語和施伯雄，我下車看到這個男的好面熟再一看是施伯雄誒..我一直關注他的抖音我覺得他好帥，之前看他的節目就覺得他儒雅氣質讓他整個人都發光 紳士這個稱呼再他身上體現出來，千語走在前面帶路 千語也是白白瘦瘦的 左臉頰紅紅的應該是被蚊子叮」。

吳千語與施伯雄現身泰國機場。（小紅書）

施伯雄推行李尾隨吳千語。（小紅書）

吳千語前年12月成為「百億富三代」施伯雄太太。