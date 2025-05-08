執法者們｜《奪命提示》Re U？　張國強又做副處長呢2位又做母子

由邵氏兄弟與內地平台優酷聯合製作的《執法者們》，導演為黃國強，監製為樂易玲，這是一部以香港執法部門為題材的時裝電視劇。由黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、宣萱、蔡潔等人主演，內地平台於昨日（7日）開始播放，而TVB方面，則有指將於5月19日會接著《虛擬情人》播放。

由邵氏兄弟與內地平台優酷聯合製作的《執法者們》，是一部以香港執法部門為題材的時裝電視劇。(影片截圖)

《執法者們》由黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、宣萱、蔡潔等人主演。(影片截圖)

由邵氏兄弟與內地平台優酷聯合製作的《執法者們》，是一部以香港執法部門為題材的時裝電視劇。(影片截圖)

《執法者們》由黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、宣萱、蔡潔等人主演。(影片截圖)

《執法者們》集合了不少的視帝、視后、男神及女神演出的一部劇集，第一集一出場已經有黃宗澤、陳豪、馬國明、林嘉華及吳啟華五大男神，雖然林嘉華是犯罪集團首腦而其餘四位男神都是執法部門，形成了對立的局面。除了五大男神外，亦有很多熟悉的TVB及邵氏藝人參與演出，例如有：丁子朗、梁競徽、羅子溢、陳瀅、張國強、陳敏之、洪永城、胡鴻鈞、劉穎鏇、徐榮、曹永廉、王敏德、潘志文、李爾晨、塗毓麟、黎澤恩、劉佩玥、何依婷、陳星妤等，卡士超級強勁。

《執法者們》集合了不少的視帝、視后、男神及女神演出的一部劇集。(影片截圖)

第一集一出場已經有黃宗澤、陳豪、馬國明、林嘉華及吳啟華五大男神。(影片截圖)

第一集一出場已經有黃宗澤、陳豪、馬國明、林嘉華及吳啟華五大男神。(影片截圖)

除了五大男神外，亦有很多熟悉的TVB及邵氏藝人參與演出。(影片截圖)

除了五大男神外，亦有很多熟悉的TVB及邵氏藝人參與演出。(影片截圖)

在剛剛過去的TVB劇集《奪命提示》演員中，張國強、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、韓馬利繼《奪命提示》後又在同一劇集中聚頭。今次張國強又繼續飾演警務處副處長，而丁子朗及韓馬利於《執法者們》中再次飾演母子，今次又可以繼續欣賞他們的火花。

張國強、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、韓馬利繼《奪命提示》後又在同一劇集中聚頭。(影片截圖)

今次張國強又繼續飾演警務處副處長。(影片截圖)

丁子朗及韓馬利於《執法者們》中再次飾演母子。(影片截圖)

丁子朗及韓馬利於《執法者們》中再次飾演母子。(影片截圖)

丁子朗及韓馬利於《執法者們》中再次飾演母子。(影片截圖)

丁子朗同黃宗澤都有好多對手戲。(影片截圖)