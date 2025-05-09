劉嘉玲認證28歲大隻仔是超級帥哥　擁182CM成新一代男神

影后劉嘉玲近日現身澳門出席活動，期間與內地男星于適同框拍照時，其認證對方是超級帥哥，頓時令于適甚感害羞。然而，正正因為被已看過許多帥哥的劉嘉玲認證，于適的高顏值更受認可，令不少網民都紛紛激讚他的魅力果然強勁。

劉嘉玲認證于適是超級帥哥 。（劉嘉玲拍微博圖片）

在活動中，身穿着斜肩薄紗白色長裙的劉嘉玲與身穿白色西裝的于適同框合照時，她就當面稱讚于適是「超級帥哥」，頓時令他受寵若驚，甚感害羞。然而，有不少網民認為，劉嘉玲在圈中多年已看遍許多帥哥，此次對于適的顏值及氣質給予高度稱讚，代表着她的認可，令于適的知名度有所提升。

二人同框拍照。（微博圖片）

于適外型高大。（于適微博圖片）

其實，現年28歲的于適在2023年因電影《封神第一部：朝歌風雲》而受到關注，其高顏值再加上擁有182cm身高，身材精壯，令他火速走紅，他更憑該電影奪得第三十七屆大眾電影百花獎最佳新人獎。隨後，在2024年推出網絡劇《我的阿勒泰》大受歡迎，令位於新疆伊犁的阿勒泰成旅遊熱門景點，帶動當地旅遊業。

于適2023年因電影《封神第一部：朝歌風雲》而受到關注。（微博圖片）

于適2024年推出網絡劇《我的阿勒泰》大受歡迎。（《我的阿勒泰》微博圖片）

另外，于適是籃球愛好者，曾參加過職業籃球青訓後成為國家二級運動員。而在2014年他曾參加音樂選秀節目《中國夢之聲2》，可惜未能走到最後。雖然他未能在音樂圈闖出好成績，但熱愛音樂的他近年就為不少影視作品唱插曲，動聽歌聲令網民讚不絕口。

于適擁精壯身材。（微博圖片）

于適曾參加過職業籃球青訓後成為國家二級運動員。（微博圖片）