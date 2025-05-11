中年好聲音3｜黃博大熱奪冠　曾因身型買唔到衫兼被欺凌

現年36歲的「女大魔王」黃博在今晚（11/5）舉行的《中年好聲音3》決賽中大熱奪冠，絕對是眾望所歸！黃博從比賽開始就勢如破竹，先後憑高水準演唱一鳴驚人，成為今屆冠軍大熱！黃博在海選面試時唱出《Ain't No Sunshine》已驚為天人，演唱謝安琪的《我歌故我在》吸引五位評審極速按燈，又曾以Blues Rock風唱林子祥金曲《這一個夜》，獲99分，成為該集最高分參賽者，更獲林子祥大讚她的歌喉，親自公開邀請她同台演出。

現年36歲的「女大魔王」黃博《中年好聲音3》決賽中大熱奪冠。（葉志明攝）

黃博奪冠後，非常激動。（葉志明攝）

專訪｜中年3黃博曾一度放棄唱歌 當眾被批外形：當時好難過

黃博的音樂之路始於童年，父母熱衷音樂，安排她學習鋼琴，但黃博始終鍾情唱歌。黃博曾在中國傳媒大學的歌唱比賽中獲得亞軍，2011年參加湖南衛視的《快樂女聲》，當時22歲的黃博在西安賽區止步於十強，最終未能晉級。

黃博因參加《中年好聲音3》而走入大眾視野。（截圖）

細細個，黃博就開始學樂器。（受訪者提供）

黃博曾透露自小身形較同齡人士肥胖，常被同學嘲笑，改很難聽的花名，加上受身形所限，買衣服都有困難，所以甚少打扮。黃博直認有外貌焦慮，對自己的外表欠缺自信，所以多年來都不敢走到幕前，加上《快樂女聲》評審曾指其外型要進步，令黃博受到多少打擊，一度對幕前工作失去信心，故轉型專注做幕後工作。

黃博參加過內地音樂節目。（網上圖片）

黃博參加過內地音樂節目。（網上圖片）

黃博賽後任職專題主編，加入電視台做專題節目的撰稿寫手、記者。她亦有為電影作幕後配唱，擅長唱英文歌曲，黃博曾受迪士尼賞識，為動畫劇集《Elena》獻唱主題曲，另亦為劇中女角「公主Elena配唱」歌曲。後來黃博遇上現任老公，兩人在疫情大廈強檢圍封14日期間定終身決定結婚。在老公的大力支持下，她勇敢站上《中年好聲音3》的舞台，成功奪冠證明自己。

但又因為疫情，黃博和當時的男朋友就覺得搵到生命中的彼此。（《中年好聲音3》截圖）

疫情下的婚禮，有種「亂世情侶」的感覺，十分浪漫。（受訪者提供）