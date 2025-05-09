何雁詩跟風挑戰抱天使仔瘋狂旋轉被鬧爆：你個仔個樣好驚呀

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘去年首次公開分享，兒子鄭讚廷 （Asher）被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（A Angelman Syndrome），其後積極為此罕見病發聲，並陪兒子接受治療。但近日何雁詩一段親子短片卻惹來抨擊。



何雁詩天使綜合症兒子邁進新里程：Asher終於有學返啦！

鄭俊弘和何雁詩的兒子在1歲半時經專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@fredcheng83）

鄭俊弘和何雁詩積極陪兒子做治療。（IG@honganc）

早前去美國治療，Asher喺輔助下學習行路。（IG@youcanfly_asher）

近日網上興起「自轉挑戰」，媽媽咬住電話拍攝抱住小朋友瘋狂轉圈，拍下小朋友反應，之前洪永城太太梁諾妍攜兩女一狗挑戰，為拍片咬爆電話mon貼。何雁詩日前亦有參與拍攝，見到她上載短片，在家中抱起Asher不停轉，Asher看似在笑但雙手在拍打媽媽，何雁詩指：「不得不說，Asher 超愛這個挑戰😂他甚至假裝哭了一會兒，因為他不想停下來。」

何雁詩花大量時間陪伴囝囝。（IG@honganc）

何雁詩花大量時間陪伴囝囝。（IG@honganc）

何雁詩花大量時間陪伴囝囝。（IG@honganc）

何雁詩花大量時間陪伴囝囝。（IG@honganc）

但不少網民留言怒斥何雁詩未有安全意識：「你個仔個樣好驚呀，仲要繼續咁樣對佢，有冇搞錯啊？」、「失去平衡就大獲」、「含唔實部電話，跌咗落去塊面整親個仔嘅牙、眼、鼻都唔好喇！做人父母真係要考牌 。」、「天使綜合症有感統失衡問題，其實知唔知感統有障礙嘅小朋友，怕高和不喜歡旋轉等等。。。我真係第一次咁樣留言，學多啲嘢先做人阿媽啦😮‍💨唔好人做你又做人拍你又拍，真係癲」、「小朋友平衡力唔好真係不建議做，做媽媽的唔好隨着潮流跟風」。

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

網民鬧爆何雁詩。（IG@honganc）