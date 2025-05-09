《中年好聲音3》本周日啟德舉行決賽 羅淑佩局長蒞臨主禮

(2025年5月8日-香港) 本台大型綜藝節目《中年好聲音3》自推出以來受到觀眾熱烈迴響，跨平台直播收視曾高達近23點，吸引數百萬觀眾收看，觀眾年齡層涵蓋廣泛，皆因一眾熱情、專業的參賽者精湛演出，令節目別具傳承與創新。節目取得如此佳績，離不開香港特區政府文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處的鼎力支持，宣揚港樂文化並鼓勵中年人追夢。我們尤其榮幸於決賽當晚，邀得羅淑佩局長蒞臨主禮。

《中年好聲音3》不僅深受本港觀眾喜愛，30多集的演出，更吸引全球華人熱烈迴響，收視與話題俱創新高。這份成功不僅是對創作及演出者的肯定，更成為TVB未來節目製作的重要借鑒。TVB將繼續全力以赴，為觀眾帶來更多優質節目。

《中年好聲音3 登峯之戰》將於5月11日（星期日）晚上7時45分假啟德體藝館隆重舉行，翡翠台將現場直播整晚盛況。觀眾亦可透過myTV SUPER、TVB Anywhere (海外觀眾) 一同見證《中年好聲音3》的王者誕生。

羅淑佩局長將會為《中年好聲音3》決賽主禮(資料圖片)

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。