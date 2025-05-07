中年好聲音3｜7強名單決賽誰奪冠機會最大？呢兩位都坐亞望冠

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》今周日（2025年5月11日）終於到總決賽「登峰之戰」，冠亞季即將揭曉，雖然網上最近一直流傳三甲已經內定，但其實連評審海兒都指「絕對冇可能」。今屆比賽除了繼續有香港區的高手外，亦有來自大灣區、馬來西亞及新加坡等地區的高手，在高手如雲的比賽中想突圍而出，真的少一分實力都不行。

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3 》7強見面會。（吳子生攝）

中年好聲音3｜7強名單

日前（4日）一集公布了七強的名單，分別有「大魔王」黃博、「重砲手」劉洋、「生命鬥士」李金凱、「前男團Square成員」趙浚承、「創作歌手」張與辰、陳芷盈及占士丁丁。以下先看一下七強成員的背景：

+ 2

中年好聲音3｜「大魔王」黃博

黃博曾為多套迪士尼動畫配唱，亦有為電影擔任幕後配唱工作，除配唱外，她也做過電視台專題主編的工作。黃博亦曾經參加過內地的歌唱比賽，當時她信心受到影響，於是一直站於幕後，直至參加了《中年好聲音》後，一度成為最高分及MVP，令她信心從此增加。黃博聲音細膩，擅長R&B和流行歌曲，而且能帶同觀眾的情緒，令她的分數一直都居高不下。

阿Lam公開邀請黃博將來一齊合唱《這一個夜》。

中年好聲音3｜「重砲手」劉洋

來自內地昆明的劉洋，在內地開食店，雖然開食店但演出經驗豐富。劉洋參賽時被封「重砲手」，他於演繹經典老歌時聲音雄厚有力，故此有重砲手之名，他爆發力特強。在多個回合中都能獲得高分，一直佔據榜首幾名。

劉洋獲火鍋店員工窩心打氣。

中年好聲音3｜「生命鬥士」李金凱

「黑馬」李金凱10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂。他本為網絡主播，經常在平台上唱歌，憑著樂觀的個性一直由海選殺到七強成功登上大舞台。李金凱的歌聲細緻，他擅長唱抒情歌曲，多次令評審感動到流淚。

李金凱成日搞喊肥媽。（《中年好聲音3》）

中年好聲音3｜「前男團Square成員」趙浚承

前Square成員趙浚承，曾被指是「陳奕迅接班人」，有著靚仔外貌的他已經佔有優勢。而本身是男團的他一早就有不少的舞台經驗，擅長唱情歌的他聲音柔和，但就因為忘詞問題而表現不穩定，但最近數集有漸漸往好的情況。

趙浚承嘅真摯歌聲，令到嘉賓評審王馨平好感動，並因而獲頒回合MVP。

中年好聲音3｜占士丁丁

占士丁丁為外國人，但因為熱愛中國文代而移居內地發展，為了爭取表示，他多次以廣東話出賽。雖然他並不是專門唱抒情系列，但因為他的舞台經驗豐富，所以比起其餘對手他更擅長製造舞台效果。

占士丁丁唱《真的漢子》。

中年好聲音3｜張與辰

張與辰是來自馬來西亞的創作歌手，他可以一手包辦所有詞曲編監，樣樣皆能，在比賽初時被視為「黑馬」，而他亦從頭以大熱身份殺入決賽。張與辰曾擔任李玟、Selina、炎亞綸、周蕙等人的配唱製作人，亦推出過個人專輯。

張與辰選唱《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲

中年好聲音3｜陳芷盈

本身任職教師的陳芷盈歌聲甜美既溫柔，她擅長唱情歌，雖然她並不是大熱，但一直都在高分徘徊，更被指奪三甲的機會不大。

綠組陳芷盈獻唱《任天堂流淚》，特意戴上圓框眼鏡宅女造型上陣。

《中年好聲音3》的三甲雖然網上一直流傳已內定，但還是有不少網民猜測誰最有機會登上三甲。除了有被指是內定冠軍的趙浚承外，其實有不少網民都猜張與辰、黃博奪冠的機會最大，因為這兩名參賽者的水準平均又穩定，一直在水準之上兼具實力。趙浚承並不是完全沒機會，只是因為他的水準並不是太穩定，又有緊張的情況出現，至於三甲仍是有機會的。至於李金凱，一直都以實力見稱，唱功更不用置疑，但就台風方面就跟一般TVB愛好有些出入，三甲仍然有望。

黃博獻唱《我的愛》獲得95分，成第二高分。