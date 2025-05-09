蔚雨芯涉詐騙醫美中心股東580萬及挪用公款310萬　被起訴三字回應

廉政公署昨日（8日）落案起訴蒨斯樺醫學美容有限公司董事兼股東劉蒨樺（藝名蔚雨芯），涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。

蔚雨芯原名劉蒨樺。（IG@rainkywai）

大曬富貴行頭。（IG@rainkywai）

前年宣布與TVB完約離巢。（IG@rainkywai）

被告劉蒨樺（藝名蔚雨芯，31歲），蒨斯樺醫學美容有限公司（蒨斯樺醫美）董事兼股東，被控一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪，共三項罪名。被告已獲廉署准予保釋，下星期一（5月12日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

於2022年5月至9月案發期間，被告是一名藝人，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

好Fit！（IG@rainkywai）

從不吝嗇展示魔鬼身材。（IG@rainkywai）

大派福利！（IG@rainkywai）

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬元開支而耗盡公司其資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬元作為廣告費用。

大曬富貴生活。（IG@rainkywai）

大曬富貴生活。（IG@rainkywai）

不時出海。（IG@rainkywai）

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。

Fit！（IG@rainkywai）

大曬傲人上圍及馬甲線！（IG@rainkywai）

身材出眾。（IG@rainkywai）

而蔚雨芯事後在IG限時動態上載了一張做Gym相，並寫道：「I'm good. thanks」，疑似作出回應。

蔚雨芯事後在IG限時動態上載了一張做Gym相，並寫道：「I'm good. thanks」，疑似作出回應。（IG截圖）

現年31歲的蔚雨芯（Rainky）在2012年以19歲之齡出道做歌手，推出過專輯，其後加入TVB發展，拍過不少劇集及節目，因身材出眾而令觀眾留下深刻印象。近年蔚雨芯轉戰美容界榮升老闆娘，她在2022年與樂宜及友人夾份開設醫學美容診所，投放資金達7位數字，不過開業不足半年疑陷入財務糾紛，蔚雨芯當時曾指已報警，並交由律師處理。而樂宜曾在接受訪問指被圈中人騙款400萬元，合資做美容生意。

生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,500呎獨立屋。（IG@rainkywai）

不時在露天大泳池打卡。（IG@rainkywai）

主人房衣帽間內的名牌手袋櫃更令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元。（IG@rainkywai）

成身名牌。（IG@rainkywai）