中年好聲音3｜趙浚承稱與陳靜屬puppy love　激動落閘：唔會回憶

《中年好聲音3》決賽將於星期日晚（11日）舉行，七強之一的趙浚承近日成為討論話題。趙浚承被爆曾與DaDa陳靜拍拖，更有被指有親密照流出。同「女神」拍過拖，除了令人好奇之外，當然還羨慕不已。今日（10/5）他在啟德體藝館做採排時，就對昔日戀情有以下回應。



《中年好聲音3》決賽七強，趙浚承。

趙浚承說：「日日都有，真係嚇死我。（其實大家都知？）係呀，但係有講過同埋冇講過畀老婆知係爭好遠，好彩我係有講過。如果佢睇到報紙咁講先，我就大鑊啦！」他表示這段昔日戀情一早已向太太備案。他又續說，表示當時拍拖只是「puppy love」。「我哋嗰啲係Puppy Love，好細個一齊。唔會回憶㗎，我而家腦入面只有我太太，唔會回憶呢啲嘢。（果然係已婚男人）我哋好有求生慾！」

趙浚承表示不想第一個人出場，唯有揀做第二位出場。（林迅景 攝）

陳靜Dada。（陳靜IG影片截圖）

趙浚承由100強打入七強，一直都有聲音指他靠關係入圍，明星足球隊是他的「靠山」。趙浚承嘆了一口氣，回答：「我喺明星足球隊真係好耐，08年已經跟佢哋踢波，有一段時間亦都簽過校長（譚詠麟）公司，5年前嘅事。」他表示，譚校長對他來說是一個亦師亦友的前輩，帶他登台表演，也教他唱歌和舞台技巧。「喺呢個比賽入面，佢見到我嘅時候有鼓勵我，但係後面有冇講啲乜嘢呢，就真係冇，因為佢都唔想俾咁多壓力我。佢淨係同我講：『加油！』咁。」

趙浚承坦誠與陳靜DaDa拍過拖，但當年只是puppy love。（林迅景 攝）

趙浚承奪MVP。

他又表示，自己在明星足球隊中只屬於「佢都係踢波嘅」的小人物，雖然同隊，但與曾志偉和叻哥陳百祥這些前輩並不熟悉。「好少好少，都係咁啱踢波嘅時候先有會見到。好坦白講，08年出道，我喺娛樂圈都係一個透明人，未必知道有我嘅存在。啲大哥們，可能連我個名都噏唔出。（如果真係咁熟，未必要等《中年好聲音3》先捧？）係呀，冇錯。如果真係幫，我中間嗰幾年就唔會咁掙扎啦，內心諗仲要唔要繼續，個過程其實好辛苦。」

趙浚承相當多新聞。（林迅景 攝）