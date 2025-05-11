富貴華姐離巢TVB兩個月閃電訂婚　男友懸崖峭壁上求婚畫面震撼

現年34歲的黃碧蓮（Linna）今年3月宣布離巢，結束在TVB工作10年生涯。今日母親節，黃碧蓮有好消息宣布，在社交平台透露訂婚消息，寫道：「You guysss I think he likes me!!!（各位我覺得他喜歡我） 😍💍#engagement #proposal #isaidyes」。

黃碧蓮今年3月宣布離開TVB。（IG@derplinna）

黃碧蓮參加過華姐及港姐。（IG@derplinna）

近日，黃碧蓮到西班牙的一個島嶼Mallorca（馬略卡島）度假，曾在影片中分享與男友在獨立泳池邊舉杯飲香檳，非常寫意。原來今趟是一個求婚之旅，男友在懸崖峭壁送上求婚戒指，背景山連山，十分壯觀；不過，現場風勢頗頭，見黃碧蓮的長髮被吹亂，由於在崎嶇不平的岩石上面，望上去相當驚險。黃碧蓮的男友好低調，未有正面照，一身白馬王子Look單膝跪地，緊緊牽實黃碧蓮雙手，旁邊還有粉紅色鮮花，儀式感十足。

男友喺陡峭山嶺跪地向黃碧蓮求婚。（IG@derplinna）

求婚戒指好閃大好粒。（IG@derplinna）

西班牙之旅，同男友泳池邊飲香檳，好Chill。（IG@derplinna）

西班牙之旅，同男友泳池邊飲香檳，好Chill。（IG@derplinna）

黃碧蓮離巢兩個月，最近同男友去西班牙旅行。（IG@derplinna）

佢話好大風，差啲吹到帽都甩。（IG@derplinna）

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黃碧蓮在溫哥華出生及成長畢業於英屬哥倫比亞大學心理學系，12年前參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」，及後來香港參加《2014年度香港小姐競選》。黃碧蓮落選港姐後加入TVB，2015年開始與黃愷怡、林希靈和余德丞一同主持兒童節目《Think Big 天地》，由於甜美笑容，曾被封「Mini香香」。黃碧蓮亦曾參與多部劇集，包括《新四十二章》、《星空下的仁醫》及《羅密歐與祝英台》等，在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演刁蠻女子「Dion」，可惜多年來均是演閒角，今年3月正式離巢TVB。

TVB藝人黃碧蓮（Linna）今年3月宣布離巢。（IG@derplinna）

TVB藝人黃碧蓮（Linna）離巢。（IG@derplinna）

黃碧蓮入行以來擔任主持工作居多。（Instagram/@derplinna）

2015年開始與黃愷怡、林希靈和余德丞一同主持兒童節目《Think Big 天地》。（IG圖片）

2015年開始與黃愷怡、林希靈和余德丞一同主持兒童節目《Think Big 天地》。（IG圖片）

黃碧蓮入行以來擔任主持工作居多。（Instagram/@derplinna）

身段極好。（IG@黃碧蓮）

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黃碧蓮曾於2021年《星空下的仁醫》中飾演醫生李穎萱（Hayley）。（截圖）

笑容甜美，曾獲封「mini香香」。（截圖）

笑容甜美，曾獲封「mini香香」。（IG@黃碧蓮）

出遊都超豪。（IG@黃碧蓮）

黃碧蓮去年搬新居相片：