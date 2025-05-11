李龍基準備娶未婚妻Chris自爆未見家長　五字回應過百萬禮金傳聞

現年74歲李龍基的38歲未婚妻王青霞（Chris）去年被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7罪，被裁定5項罪成，合共判監25個月。眨眼之間，李龍基未婚妻Chris將於今年7月刑滿獲釋。李龍基今日（11/05）出席母親節活動時，心情輕鬆愉快，皆因事隔一年多後終於可以與愛人相聚。



王青霞望向李龍基時，李龍基突然情緒大變，然後他更三度激動大喊。（資料圖片）

李龍基基哥接受《香港01》訪問透露Chris的近況，他表示，雖然初期Chris並不適應獄中生活，但後來已坦然面對，相對上放鬆。「兩個月唔夠（就出嚟），好多陰霾已經冇咗，迎接光輝未來。諗深一層，佢用自己方法去適應，佢適應能力好強，初初係好難過，但係，後來佢用自己方法去安慰自己，釋放自己，後來我又一路去探佢，畀佢信心，所以佢就好咗好多。」

李龍基自言一生不乏女伴，如今與女友分隔牆內外，要一個人在家裡對住四面牆，他十分難受，曾有過不想做人的念頭。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

李龍基坦言，自從未婚妻Chris被羈留後，自己一直都從不間斷地探望她。「我要一路都畀信心佢，初初每日都有見佢，但係而家每個月只係得兩次，我都冇間斷，每個月我都會去探佢。」

李龍基心情靚靚，因為未婚妻快將出獄。（梁碧玲 攝）

李龍基表示會迎娶未婚妻Chris，情深好男人呀！（梁碧玲 攝）

談到之後的生活，李龍基表示會與未婚妻Chris結婚。「唔會大搞㗎喇，佢都係心如止水，希望平平淡淡，兩個人過二人世界。」他也表示，婚後會買架車，與Chris去中國旅行，遊山玩水。「國內咁大，好多地方都未去過。」他表示，一定會去雲南遊歷一下。

李龍基表示未見家長和傾禮金。（梁碧玲 攝）

結婚不會「大搞」，又會不會有儀式和「畀禮金」？李龍基就大爆，原來與未婚妻相識這麼久都未「見家長」。他說：「（聽講國內禮金要過百萬）冇啦，到時同佢父母傾吓先啦。點解呢？因為我都未見過佢父母。當然佢父母初初係反對嘅，始終我哋年齡相差好大，但係後來佢父母都開始接受我。點解呢？事實佢哋改變唔到佢個女，佢個女鍾意呢個男人，冇計啦，都要接受，但係我都要見一見佢父母先。」