蔚雨芯被控詐騙三宗罪出庭　藝人苦主身份曝光：有人別有用心

前無綫藝員蔚雨芯涉詐騙藝人股東投資醫學美容中心及挪用公款，被廉署起訴，被控三宗罪，分別為盜竊罪、欺詐罪及一項企圖欺詐罪。案件今日（12/5）於東區法院提訊。蔚雨芯在庭上等候開庭期間，不時與身邊律師聊天，有講有笑，神情表現輕鬆。



蔚雨芯步出法院心情輕鬆。（葉志明攝）

蔚雨芯步出法院心情輕鬆。（葉志明攝）

案件開庭審訊，控方申請將案件押後，指案件轉交區域法院審理，等待控方準備所需要的文件，辯方表示不反對，獲法官批准獲，將案件押後到6月30日再訊，其間被告續准保釋，但不得直接及間接接觸證人。

蔚雨芯離開法院時，接受《香港01》訪問時表示：「喺早期嘅時候係發生咗商業糾紛，其實已經係處理咗，但我唔知係咪有人別有用心，咁其他嘢我就交返俾我哋律師去處理，我都唔方便回應咁多，喺呢件事上，有好多朋友都好錫我，係有好多真朋友。只能夠喺呢件上我好感動，其他嘢我就唔回應啦。（心情如何？）心情就好似個天咁樣，我Ok，其他嘢唔回應。（有冇覺得自己信錯咗人？）唔講任何嘢啦。（擔唔擔心？）唔講任何嘢啦，Ok。」

蔚雨芯受訪時指「有人別有用心」。（葉志明攝）

蔚雨芯受訪時指「有人別有用心」。（葉志明攝）

庭上披露指被告人在2022年2022年5月至9月案發期間，被告涉嫌偷竊藝人廖樂宜股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。