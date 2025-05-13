昔日TVB亞視師奶殺手同框被讚依舊帥氣不顯老　兩人情史精彩過戲

現年60歲的吳啟華和62歲林韋辰，以往分別效力TVB和亞視時，拍過多套膾炙人口的電視劇，兩人同樣憑著斯文靚仔外型，成為兩大電視台的「師奶殺手」。近年兩人北上發展，想不到私下原來老友鬼鬼，不時以「兄弟檔」搵錢兼在社交平台拍片互動，儘管兩人已登「6」，但保養得宜，魅力不減當年，在內地市場依然十分吃香。

吳啟華當年憑《妙手仁心》中程至美一角成為「師奶殺手」。（劇集截圖）

林韋辰當年在亞視亦因為《再見艷陽天》大受歡迎。（劇集截圖）

剛剛登「6」的吳啟華，魅力不減。（微博圖片）

林韋辰也keep得非常好。（小紅書截圖）

近日，吳啟華和林韋辰難得回港，在街頭被網民野生捕獲，該網民寫道：「香港偶遇明星，好想和他一起拍照啊」。相中兩人現身現身尖沙咀街頭，林韋辰打扮年輕有型，對鏡頭露出帥氣笑容，早前他曾受坐骨神經痛影響，行路需執行架輔助，但如今所見已無大礙，身形挺拔狀態極佳。至於背對鏡頭的吳啟華則一身悠閒運動服示人，雙手插袋，笑容燦爛，心情相當不俗。網民大讚兩位昔日「師奶殺手」帥氣依舊，紛紛留言：「60好牛X帥氣」、「你敢相信他們都60+了嗎？」、「林韋辰才是逆生長的代表，跟年輕時幾乎無差」、「吳啟華看起來依然好年輕」、「啊兩個我都喜歡。羨慕」、「天吶！太帥了！！」、「兩個都好後生啊」。

近年兩人在內地拍住上搵錢。（抖音）

私下原來非常老友。（小紅書截圖）

近日吳啟華和林韋辰難得回港，在街頭被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

能稱得上「師奶殺手」，當然女人緣極佳，吳啟華和林韋辰近年也不約而同在各自社交平台分享愛情觀，而數到二人的情史，更是堪稱精彩過電視劇。在28歲時，吳啟華經歷了人生第一段婚姻，對方是泰國富家女Varintra，但只維持了三年便離婚，有指吳啟華當時因事業失意，才選擇女方。

吳啟華拍片分享愛情觀。（小紅書截圖）

內地女星金巧巧。（視覺中國）

之後吳啟華重返演藝圈，他在節目中邂逅了內地女星金巧巧，兩人男才女貌，暗生情愫相互吸引，很快就在一起了，但感情快來，同樣快去，兩人拍拖2年後，感情轉淡分手。與金巧巧分手不久，吳啟華因拍攝劇集《黑夜彩虹》戀上羅泳嫻，二人拍拖僅一年多，吳啟華被影到在北京與幾名女子返回下榻酒店，繼而驚爆「吳啟華北京嫖妓」的醜聞，差點斷送了吳啟華的聲譽和事業。當時羅泳嫻仍出面力撐男方，但最後兩人都因性格不合和長期缺乏溝通而分手。

吳啟華與羅泳嫻有過一段情。（IG圖片）

吳啟華與內地女星石洋子07年結婚，14年離婚。有傳離婚原因是石洋子亂花錢，但吳啟華事後有澄清自己有能力滿足石洋子的要求。（吳啟華微博）

吳啟華59歲生日時，獲年輕靚女富婆慶祝。（小紅書圖片）

至2007年，吳啟華與年齡比自己小21年的內地演員長春姑娘石揚子結婚，並育有一女，但始終都不能走到最後，於2014年結束7年婚姻關係。不過保養得宜的吳啟華，魅力依然，今年就獲年輕靚女富婆開茅台為他慶生。除此以外，吳啟華亦曾同過藍潔瑛、黎美嫻、曾華倩及健美小姐何美婷等傳過緋聞。

林韋辰之前也拍片分享其愛情觀。（小紅書截圖）

亞洲小姐呂晶晶曾與林韋辰談「父女戀」。（VCG）

林韋辰同樣情史豐富，曾於1989年與台灣女友Ivy Lin結婚。兩人婚後育有一女，一家三口可說幸福美滿，可惜這段婚姻最後還是離婚收場，在2006年，林韋辰宣佈和Lin離婚。相隔兩年，林韋辰在2008年曝出新戀情，他正在與亞洲小姐冠軍呂晶晶拍拖談戀愛，由於呂晶晶年領比林韋辰小21歲，所以兩人的戀情當時被外界調侃為「父女戀」，惟兩人四年後分手。

林韋辰和李思雅愛得高調。（李思雅微博照片）

2024年初，林韋辰再公開與一東北女子戀情。（截圖）

到2011年，林韋辰又譜出另一段「父女戀」，對方則是比他年輕23歲的前香港女子網球代表隊成員、落選港姐李思雅，兩人愛得高調，不過，在2017年林韋辰宣佈和李思雅因性格不合分手，結束近六年戀情。當時林韋辰受訪時就表示：不能走到結婚那一步，還不如不要浪費時間，果斷分手。至2024年初，林韋辰再公開與一東北女子戀情，韓馬利早前更口快快表示稱呼對方叫阿嫂。