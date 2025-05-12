張栢芝罕曝光Lucas十八年成長史　感慨已為人母6千多天

早前謝霆鋒啟德個唱，兩名與張栢芝所生的兒子Lucas（謝振軒）及Quintus（謝振南），親身支持爸爸睇足兩場，帥氣外貌令人驚艷。張栢芝趁母親節在社交網分享短片，罕公開大仔Lucas從未曝光成長片段。



17歲的Lucas和14歲的Quintus都遺傳了父母的高顏值。

Lucas、Quintus由嫲嫲拉姑陪伴下就坐。（葉志明攝）

Lucas與Quintus連續兩晚撐爸爸。（葉志明攝）

Lucas、Quintus有擺Pose俾記者影相，但就怕醜未有回答。（葉志明攝）

本月尾45歲生日的栢芝，2011年與謝霆鋒離婚後，一直肩負單親媽媽職責，轉眼長子Lucas已18歲，早前兩兄弟現身撐爸爸，現場觀眾紛紛大讚「好靚仔」，Lucas都有笑笑口回應非常有禮貌。栢芝在母親節分享短片，當中有不少Lucas從小到大的絕密照片，遺傳自父母爺爺嫲嫲星級基因，絕對是由細靚仔到大﹗

童年時期的Lucas同Quintus。（影片截圖）

長大後的Lucas同Quintus已經長成翩翩少年。（影片截圖）

張栢芝母親節上載短片。（影片截圖）

張栢芝母親節上載短片。（影片截圖）

栢芝表示自己轉眼已為人母6千多天，母親一句話對她影響至今：「媽媽曾跟我說，無論我做甚麼決定，她都會支持，因她知道我的選擇都是對的。她這句話好像一粒種子，種在我的心上，變成了大樹，令我無懼風雨。我是覺得過得特別快，當媽媽、當女兒都覺得過得很快。但那種快是快樂的，當媽媽最難就是要跟他們（兒子）的思維合體，就是跟他們一起成長，去解決問題、面對問題，他們學到新的東西，其實我已經走過的路，但我要重新再走一次。這是一個挑戰，但我蠻享受在裡面。只會聽到心裡面的聲音，我不需要活成誰眼中的正確，只要我的孩子知道，不管他們甚麼時候回頭，媽媽永遠都在。」

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）

張栢芝罕曝光Lucas同Quintus大量童年照。（影片截圖）