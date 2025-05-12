75歲婚紗女王生圖容貌超驚嚇瘦如紙片人 網民被嚇窒：行走的骷髏

現年75歲著名婚紗設計師王薇薇（Vera Wang）的旗下婚紗品牌一直深受全球上流名媛及女星歡迎，除了忙於設計工作，王薇薇也是上流社會的Ball場常客。日前王薇薇悉心打扮現身年度時尚盛事Met Gala，以Deep U晚裝示人，性感又前衛，但無濾鏡的照片卻驚現老態，嚇窒大批網民。

王薇薇。（Getty Images）

王薇薇現身Met Gala。（Getty Images）

王薇薇穿上自家品牌Vera Wang Haute設計的超低胸羽毛拖尾白色晚裝優雅走上紅地氈，更搭配黑色羽毛肩飾及未剪齊的短髮造型，非常前衛，性感度爆燈，一出場就成為全場焦點。不過引起網民熱烈討論的，是王薇薇瘦如紙片的身材與崩壞容貌，不過仍有不少粉絲護航，大讚王薇薇敢穿，保持一向的自我態度。

有不少網民都表示驚嚇。（Getty Images）

王薇薇瘦如紙片人。（Getty Images）

網民指王薇薇瘦如「行走的骷髏」。（Getty Images）

大批網民看到王薇薇的近照後，都忍不住表示驚嚇：「服裝是修飾優點的，不是暴露缺點的」、「歲數大了就別露肉了，皮包骨的，真的挺嚇人的」、「正常穿就可以，不要不服老，這樣反而不好看」、「沒必要這樣顯露自己，確實一點美感都沒有」、「75歲老成這樣還不奇怪？」、「這個臉是要出來嚇人嘛？」、「感覺就像一位老女人極力的想要抓住青春的尾巴。」、「行走的骷髏」。