何太爆分訊後夫妻同框舉動惹質疑 何伯怒火街頭：你老X發姣呀？
撰文：崔力生
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因接受《東張西望》訪問而成為全城熱話的何伯和何太，「沉寂」一時，今日（12）突然傳出爆炸性消息，網上瘋傳何太在自拍影片中單方面宣布離婚，聲稱與何伯「達成共識」，更揚言「三個月後就自由」，計劃搬離香港或返內地生活，再次引起網民關注。然而，今日（12日）有天水圍街坊直擊二人於街頭直播時與街坊激烈爭執，夫妻互動合拍如常，令網民質疑離婚消息純屬炒作。
在流出影片中，何太高調宣布離婚，但隨後有網民上傳片段，拍到何伯何太在天水圍街頭與路人爆發罵戰。影片中兩人「夫妻裝」色系示人，被指住罵是「垃圾」的何伯情緒激動，與路人「互片」，期間粗口橫飛，何伯更一度作勢動手。其後兩人敗走，何伯怒火中燒，多次以粗口怒斥路人：「你老X，鹹水草，X臭你老X！你老X發姣呀？」何太則疑擔心粗口影響直播，試圖制止何伯：「無無無，唔好咁講，唔好講呢啲！」何伯仍怒氣未消：「我真係把幾火呀真係，頭先唔打你X家剷，我火都嚟呀！」
何太亦在直播中抱怨，指二人冒著30多度高溫在街頭直播，卻遭人驅趕：「你話啲畜生幾賤，坐都唔畀我哋坐！仲咁樣鬧我哋，啲人嘅行為真係好惡劣。」不過，由於兩人過去多次因直播與路人引發衝突，故網民對事件已見慣不怪，反應冷淡，反而聚焦於他們互動依舊「合拍」，質疑離婚消息的真實性。