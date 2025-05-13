超級天王私人飯局照曝光盡見地位　與身份顯赫富豪同桌聚餐惹羨慕

現年63歲的天王劉德華入行多年依然活躍於電影圈，至今片約不斷，可說是個多產藝人，他主演的新戲更是排住隊上映。不過他除了工作之外，私底下卻十分之低調，幾乎不會公開自己的私生活，對老婆朱麗倩以及愛女劉向蕙更是非常之保護。劉德華的個人生活對不少網民來說都相當神秘，要偶遇他也是相當不容易。

劉德華表示女兒「炫父」卻無人相信一事，純粹為開玩笑。（莫匡堯 攝）

劉德華表示有興趣參演中小型預算成本的電影，並不斷突破外界觀眾對自己的既定印象。（葉志明 攝）

劉德華從影多年一直未有收徒弟及培養接班人，但樂於提攜後輩及分享經驗。（葉志明 攝）

日前大馬名媛陳雪玲就於社交網分享了她與劉德華私人飯局的合照，以「來和劉德華一起吃飯啦~Hide KL✨」為標題，留言寫道她與劉德華在一家五星酒店內的高級餐廳用餐：「要推開一幅畫才能進去，超像電影場景✨一進去是U型吧台，只有13個位子，隱私感拉滿！主廚之前在國外米其林餐廳待過，做出一整套“高級又熟悉”的料理，現在已經被米其林指南收錄了！今天就一起來試試吧。」她除了貼出她與劉德華的合照，還有與她爸媽及劉德華的合照。

大馬名媛陳雪玲貼出與劉德華私下飯局的合照。(小紅書)

身為超級富二代的陳雪玲，她爸爸是成功集團的創辦人陳志遠，是馬來西亞十大富豪之一，身份顯赫。陳志遠也是劉德華老婆朱麗倩的舅父，所以他與劉德華是親戚。有網民羨慕地表示：「跟劉德華吃飯一點都不稀奇，但跟陳志遠同座那肯定是不得了。陳志遠在馬來西亞是了不起人物。」