馮寶寶移居檳城享受慢活　70歲仍能保持童顏比細8年葉童更襟老

童星出身的馮寶寶近年定居馬來西亞，一直深居簡出，日前罕有在吉隆坡表演藝術中心現身支持由葉童和黃德斌主演的廣東話黑色話劇《唔講得》亞洲巡演第一站。久未現身的馮寶寶一身貴氣Look，穿上淡黃色裙配襯頭飾，精神奕奕現身；在零濾鏡下依然保持童顏，除了眼袋和魚尾紋外，皮膚表面白滑，加上配戴白色框眼鏡顯得年輕，外貌比小8年的葉童似乎更加年青，完全不似70歲。

馮寶寶盛裝打扮支持葉童主演嘅話劇。（網上圖片）

馮寶寶染了一頭金髮，皮膚白滑，望上去比細8年的葉童更襟老。（網上圖片）

馮寶寶同葉童曾合作《等愛的女人》。（網上圖片）

馮寶寶特意花了五個小時車程到吉隆坡，和她多年好友即本劇監製陳善之，以及導演胡恩威和一眾演員茶聚，暢談當年合作的舊事。她更留下來觀看《唔講得》尾場演出，而馮寶寶亦曾與葉童合作過電影《等愛的女人》，難得再相遇也有一起合照留念。

看過尾場演出後，馮寶寶開玩笑說：﻿「唔講得，唔講得，因為太多嘢要講啦，好好睇，演員一流啦！我覺得選角葉童係好適合，呢方面陳善之(監製)應記一功，我諗唔到我曾經合作過嘅黃德斌，嗰陣我唔係咁留意到佢，佢今次喺台上面著嗰件西裝，一定係美指將佢打扮到有型有款。一路睇我好enjoy個故事，寫得複雜、迷離，高潮起伏一路想追看落去，當然導演應記一功，總言之整體嚟講太好睇啦，唔講得啦！」

馮寶寶特意花了五個小時車程到吉隆坡，和她多年好友即本劇監製陳善之，以及導演胡恩威和一眾演員茶聚，暢談當年合作的舊事。

馮寶寶特意花了五個小時車程到吉隆坡，和她多年好友即本劇監製陳善之，以及導演胡恩威和一眾演員茶聚，暢談當年合作的舊事。

馮寶寶開玩笑說：﻿「唔講得，唔講得，因為太多嘢要講啦，好好睇，演員一流啦！」

馮寶寶2歲半已經做電影童星，童年著名作品甚多，包括《可憐天下父母心》、《夜光杯》等，於1993年及1994年更憑《92黑玫瑰對黑玫瑰》及《新不了情》，連奪兩屆金像獎最佳女配角，天才橫是演藝界不可多得的人才。

馮寶寶與謝賢年前合作電影《殺出個黃昏》。（劇照）

馮寶寶的父親是著名演員馮峰，姐姐是馮素波，但在16歲時被揭發馮峰不是親生父親，精神大受打擊，曾淡出演藝界一段時間，遠赴英國留學。24歲的她嫁給在英國讀書時認識，做金融買賣的招再強，誕下兩子；但後來發現丈夫欠債纍纍離婚，後與馬來西亞建築師翁兆泉再婚，可惜最後都是離婚收場。

人生經歷高低跌宕的馮寶寶覺得檳城生活節奏緩慢，更適合目前的精神狀況。近年馮寶寶已減少幕前演出，最後一部參演電影是與謝賢合作的《殺出個黃昏》，但由於在2021年的疫情期間上映，馮寶寶只能作視像訪問未有返港。年前她曾表示要出自傳，但後來因為「情緒上唔想再寫」，寧願向前看，所以擱置出自傳的想法。

馮寶寶係著名童星，與家姐馮素波同是七公主成員。（網上圖片）

馮寶寶係著名童星。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭,》）

馮寶寶細個已經好精靈。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭,》）

馮寶寶兩子都好俊俏。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭,》）

兩奪金像獎最佳女配角。（影片截圖）

晚年享受人生。（網上圖片）

晚年享受人生周圍去玩。（網上圖片）