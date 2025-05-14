七旬港產影帝選劇本「1條件」答應演出　頻演警察歷盡人性掙扎

演藝圈零負評的資深影帝任達華，一直都是各大劇組公認的優質好演員，一部接著一部拍攝幾乎沒停過的他，近日百忙中接受越洋專訪，請教他接戲最大原因為何時，任達華不加思索地回答：「支持新晉導演！」任達華直言，拍戲相當辛苦，做為一名資深演員，他除了一直嘗試不同角色挑戰外，面對大環境，他也期待藉由自己的綿薄之力，支持新人勇於接受挑戰，顯見大前輩的格調。



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任達華補充：

「當然這些新導演不會一開始就十全十美，有的歷練不足，有的或許拍攝方式不夠大膽，有的可能還拍不出，劇本想傳達給觀眾的意念，訊息距離太遠了，但我覺得，這些都是很好的，有這樣的循環，新導演可以把好的留著，然後帶領監製、攝影等這個團隊，能團結用心拍出更好的作品，這才是『創作』中最重要的事。」



聊到角色，任達華演過不少警察，堪稱是「警察擔當」，例如《PTU》、《跟蹤》、《出埃及記》、《大事件》、《斷網》、《潛行》等都是飾演警察，聊到人民，私下任達華到底喜歡接演善良正直的好警察，還是骨子裡壞透頂的警察？任達華對此笑道：

「我喜歡演好的警察，也喜歡演不好的警察，但我更喜歡是演雙面的警察！」



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比起其他職業，任達華覺得「警察」這個職業特別存在著人性：

「因為警察一方面要面對良善的人，一方面又面對著不好（犯法）的人，其實內心掙扎是很大的，對我來說，每個警察都是嶄新的角色，透過劇組團隊幫助與合作，我演了很多我覺得很好的警察角色（意指演出了角色精髓）！」



在電影《燈火闌珊》中，任達華則飾演超級好老公，還幫戲裡妻子張艾嘉染髮，現實生活中，任達華是演藝圈裡公認的超級好丈夫與模範好爸爸，聊到婚姻相處之道，他覺得夫妻間最重要是信任，他直言：「老婆說什麼話都是對的！要是意見不同，慢慢來…慢慢來…」言下之意就是當下不衝動，傾聽對方心思。

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平常就會放閃的任達華還會為愛妻製造浪漫小驚喜，例如曾為對方費心買了各種愛人最喜愛的泰迪熊：「對我來說，天天都是情人節！」至於與女兒的相處，則宛如朋友般無話不談。承襲父母，任達華愛女晴佳天生外型姣好、婷婷玉立，讓不少粉絲期待她也能進演藝圈發展，任達華對此則表示：「我採開放式，她長大了有自己的想法，我就是全面支持！」

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現年70歲的任達華，正所謂「人生七十」才開始，任達華對自己有何期許：

「我就是開開心心向前走，不管是17歲還是70歲，工作上，我的態度永遠都不變，就是全力以赴，努力做好職分，生活也是，我享受身邊所有的禮物，以及，我學會時時都抱持感謝！」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：你一定看過他演人民保姆！任達華看劇本「1條件」點頭演出 「這原因」大顯前輩風範】