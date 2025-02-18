紅豆｜記錄九龍城變遷　任達華︰香港大環境的人情味永在

電影《紅豆》（Little Red Sweet）正是以九龍城一間舊式糖水舖為背景，講述了一個關於家庭、愛情與選擇的溫情故事。導演鄒穎透過這部作品，不僅展現了香港的時代變遷，更捕捉了這座城市獨特的人情味與精神, 展現上一代對人對事的傳統觀念、思想、執着，講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇。

九龍城樂口福酒家，是不少電影的取景地。（《紅豆》劇照）

九龍城，曾是香港最具煙火的地方之一，但隨著城市的發展，這裡也逐漸面臨拆除與改造。導演鄒穎透露︰「看到新聞指九龍城開始遷拆，觸發自己用九龍城來開發這個故事，過整發生在張興記的糖水舖，在拍攝前考慮要在九龍城實景拍攝，還是搭建廠景拍攝較佳，最後決定搭景拍攝，可以更容易控制時間及發揮鏡頭運用。」

簡單地站在舖前，構圖已很美。（《紅豆》劇照）

任達華在電影中飾演的角色，透過糖水舖的故事，展現了香港濃厚的人情味任達華指：「很多愛情故事、人情味的事情在香港發生，借《紅豆》的故事，說出香港大環境的人情味永遠存在。」方平表示︰「每個人都是活在時代變遷，改變及進步是必然，展現香港精神，一齊去撐着這間老店，將它做到最好。」

這角度，昔日是飛機升降的見證地。（《紅豆》劇照）

在戲中飾演潮汕家庭長女的鄧麗欣，在愛情與家人之間，選擇照顧家業放棄愛情，Stephy說：「我的角色是放棄自己的夢想，成全父母的夢想，我認為家人是最重要，我會留下支持家人，並解決問題。如果我是承業（鄧麗欣角色），我一樣會選擇家庭，家庭對於我來說很重要，選擇不單只是為了家庭，是為了她所珍惜，生命之中最重要的部份，因為人生充滿了抉擇，選擇沒有特定答案對與錯，按着自己當刻覺得重要及珍貴的事情，勇敢地作出的決定，都是對的決定，所以我支持承業繼續去選擇留守幫屋企人，繼承其家業。」

Stephy被問到在演員、歌手中如何選擇？她笑言：「我快要做演唱會了，但現在正做《紅豆》宣傳，我怎麼選呢？我真的很分裂，演員及歌手的身份是分不開的，所以我不需要去選擇，why not both!」