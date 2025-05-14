名媛太太零裝備爬出一樓勇救鸚鵡　老公3月涉欠債9100萬遭入稟

1988年華姐季軍郭秀雲（Sharon）的現任丈夫是「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑，龐傑早前被指涉拖欠一間投資公司逾9100萬元，遭入稟高等法院追討涉案。不過案件似乎未有影響郭秀雲的生活，依然好熱心拯救及保護動物。近日郭秀雲就為了拯救一隻走失的鸚鵡，不惜爬出一樓大廈外，在毫無裝備保護下，單手勇救鸚鵡返回屋企，場面驚險！

郭秀雲係1988年華姐季軍（電視截圖）

郭秀雲與丈夫龐傑。（Sharon Kwok IG）

郭秀雲是中德混血兒，藝術系出身，後來參加選美入行。1990年跟影星錢小豪結婚，90年代中淡出影圈，兩人最後離婚收場。現任丈夫是「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑。（視覺中國）

在「香港鸚鵡救援」的facebook專頁中，日前發放一段郭秀雲救凱克鸚鵡的影片，事發於葵涌石籬一楝大廈外，一身便裝戴上cap帽的郭秀雲，身上完全沒有保護裝束，沒有救生繩索等輔助物，單人匹馬攀出大廈外牆的一處狹窄的平台位置，寬度僅能容納一部分體式冷氣機。郭秀雲一隻手捉住旁邊的簡陋撘建的鐵欄，另一隻手則提着鸚鵡，似乎是想用這隻鸚鵡分散走失鸚鵡的注意力，讓牠消取戒心。

郭秀雲自己爬出一樓平台救鸚鵡。（facebook@香港鸚鵡救援）

用一隻鸚鵡引另一隻鸚鵡。（facebook@香港鸚鵡救援）

用一隻鸚鵡引另一隻鸚鵡。（facebook@香港鸚鵡救援）

拯救鸚鵡連環圖：

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郭秀雲一步一步走近走失的鸚鵡，然後極速將牠捉住，在下面拍片的途人亦為她緊張，但郭秀雲成功後即表現興奮高舉起手指公讚好。專頁人員亦上載一張郭秀雲受傷的相片，見她的褲子被擦穿一個洞，還有流血，寫道：「救援冇收費，飯都冇得食飛身過海救雀…只係希望啲雀主唔好再走失. 唔知呢個雀主會唔會賠返條褲呢？哈哈哈」不少網民都讚郭秀雲：「出心出錢出力，好心有好報！」，但亦有人叫小心：「救還救, 你都要自己小心點, 在平台太危險了」。

成功！（facebook@香港鸚鵡救援）

但擦傷咗，褲都穿埋。（facebook@香港鸚鵡救援）

成功救入屋。（facebook@香港鸚鵡救援）

現年53歲的郭秀雲出身豪門，是位出生於香港的德中混血兒，其父更是海洋公園創辦人之一，媽媽則是幾代都做珠寶生意。後來在媽媽的支持及鼓勵下，參選國際華裔小姐獲得季軍，正式加入香港影圈，拍下不少電影作品，憑住她的美貌與驕人身材在娛樂圈中迅速成名，更曾擔任《花花公子》封面女郎。她還拍過《我為卿狂》和《省港流鶯》兩部三級片，由於當年Sharon只有20歲，仍有無限青春，加上當時香港三級片佔了很大部分的市場，出身豪門的她聲稱不為錢，而是為了挑戰突破尺度而接拍三級片，結果當然口碑不錯，《省港流鶯》更被十大經典艷情片之一。

郭秀雲丈夫最近涉欠債9100遭入稟。(資料圖片)

郭秀雲係富家千金出身。（Sharon Kwok IG）

熱愛動物。（Sharon Kwok IG）

好有愛心。（Sharon Kwok IG）

Sharon於1990年與武打演員錢小豪在澳洲秘密結婚，並育有一子錢浩然（後改名龐景峰），可惜兩人的婚姻不足三年便分居，最終離婚收場。後來遇上了「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑，兩人於2002年結婚至今依然十分恩愛。不過，其夫今年3月被指涉拖欠一間投資公司逾9100萬元，入稟狀指，被告、原告及Cosmedia Group Holdings Limited（CNS）在2008年1月18日簽訂了SCB協議及在2008年9月29日簽訂了ANZ協議。原告現向被告就上述兩份協議，追討8700多萬港元及40多萬美元的款項。

郭秀雲及龐傑與蕭芳芳合照。（資料圖片）

郭秀雲。（黃偉民攝）

郭秀雲與囝囝龐景峰。（Sharon Kwok IG）

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