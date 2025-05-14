龍婷HelloKiss事件後心情靚爆名店掃貨　丘亞葵疑財困慳家搭2蚊車

現年44歲的龍婷2019年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後一炮而紅，在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。2022年她參加《中年好聲音》雖然三甲不入，但唱功出色的她仍簽約無綫成為歌手，全力發展她的歌唱事業。龍婷專注唱歌工作，對於私生活一直保持低調作風。然而去年7月中就爆出龍婷與資深演唱會製作人，65歲已婚的丘亞葵約會，更被影到在車廂內激咀。龍婷因此疑遭雪藏，並與丘亞葵火速斷絕交往。日前有雜誌就報道了龍婷與丘亞葵兩人各自的近況。

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正惹起全城關注，導致瞬間形象插水。（fb@Vigo Yau）

曾參加TVB節目《中年好聲音》而爆紅的其中一位參賽者43歲龍婷人氣相當強勁。（陳順禎攝）

龍婷與丘亞葵被影到密會事件至今10個月，龍婷早已被公司解凍，該報道影到她心情大好，與女友人結伴到名店的貴賓日，並在店內掃貨，看來十分之開心。至於丘亞葵，他在該次事件後，要面對公司財務問題。據悉，丘亞葵任董事總經理一職的新娛國際綜藝製作有限公司（JV Entertainment Productions Limited）就公司的清盤呈請，於去年8月在高等法院聆訊。2021年有銀行曾入稟高院向他和其公司追討欠款，並要求交出位於沙田赤泥坪的物業。近日雜誌就影到丘亞葵在尖沙咀出席晚宴，期間他表現得鬱鬱寡歡，散席後他徒步去搭巴士，其後再轉車抵達大埔赤泥坪，已年滿65歲可使用長者2元乘車優惠的他，兩程車共花了4元，可說是相當慳家。

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正就一直「潛水」，不過透過TVB否認二人有感情關係。（fb@Vigo Yau）

丘亞葵與太太。

龍劍笙與丘亞葵(左)均感粵劇需要推廣，希望藉《紫釵記》一劇，能夠吸納一批新觀眾。

丘亞葵經常與圈中人合照！（FB照片）