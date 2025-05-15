神顏香港頂流身體一部位被鹹豬手摸足3秒　網民斥冒犯：好不舒服

現年31歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），自出道以來人氣不斷攀升，除了擁有靚仔外型外，性格又親切無架子，成為不少女仔心目中的男神，所到之處總引發轟動，場面墟冚。近日他與家人用餐後離開時也不例外，但有粉絲竟趁混亂期間使出「鹹豬手」？

王嘉爾於韓團GOT7出道後轉戰內地市場。（IG圖片）

王嘉爾獲網民封為零死角男神。（IG圖片）

王嘉爾被喻擁有神顏值。（IG@jacksonwang852g7）

從網上影片可見，當時王嘉爾在廣州與父母共進晚餐後離開，現場聚集大批等候多時的粉絲。由於人群擁擠，王嘉爾先妥善安排父母上車，並護送父母的車順利開走後才登上自己的座駕，非常乖仔。

王嘉爾在廣州與父母共進晚餐後離開，現場聚集大批等候多時的粉絲。（小紅書截圖）

王嘉爾先安頓後父母，非常乖仔。（小紅書截圖）

親自護送父母的車離開。（小紅書截圖）

期間，一向親切的王嘉爾還與粉絲互動說笑：「我唔係Jackson啊，你唔好搞我啊。」而其造型也相當吸睛，戴上cap帽的他，身穿黑色背心展示精壯身材，即使素顏狀態下顏值依然在線。但有粉絲未知是否近距離見到男神情不自禁，竟趁亂伸手觸摸王嘉爾背部長達3秒鐘，甚至整個手掌都貼上去，行為相當大膽。

王嘉爾非常健碩。（小紅書截圖）

期間與粉絲短暫互動。（小紅書截圖）

混亂期間竟有粉絲伸手摸背。（小紅書截圖）

這一畫面引發網友熱議，紛紛留言批評：「為什麼有些人總是喜歡近距離接觸 一定要對上話 甚至想要伸手觸摸」、「素質欠佳， 太無語了～ 怎麼可能去摸人」、「這鹹豬手」、「摸到了」、「為什麼一直有人伸手碰他」、「有人上手摸了他，好不舒服」、「要有素質的粉絲」，強調無論是否接觸到，這種行為都不可取。

還摸足3秒，惹來其他粉絲不滿。（小紅書截圖）

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網民留言。（小紅書截圖）

王嘉爾出生自運動世家，爸爸王銳基是擊劍國家運動員、媽媽則是體操國家運動員，而王嘉爾的爺爺則是中國超聲波醫學奠基人，全家都是猛人。王嘉爾10歲時因小學興趣班而初接觸劍擊後愛上劍擊，12歲參加全運會，獲得人生第一個劍擊金牌。2010年，參加青年奧運世界排名11位，翌年參加亞洲青少年劍擊錦標賽，獲得少年組男子佩劍個人冠軍，亞洲排名第一位。因在亞洲青少年劍擊錦標賽取得亞洲金牌，父母才同意王嘉爾到韓國做練習生，當時更放棄了參加2012年倫敦奧運，還有已經取得的香港大學和美國史丹佛大學的錄取通知。

王嘉爾被網民偶遇在廣州體育館打劍擊。（小紅書）

王嘉爾出生自運動世家，父母分別是劍擊及體操國家運動員。（小紅書）

其後，王嘉爾以韓國男團GOT7身分出道，無論是團體還是個人發展都非常受歡迎，單單微博和Instagram已坐擁逾3000萬followers，是不少女仔心目中的男神，就連Do姐鄭裕玲都被他俘虜。早兩年他曾因自我要求高承受極大壓力，而患上抑鬱症，當時他自覺狀態不佳，故決定休息一年後再重新出發。不過其人氣不但沒有受此影響，如今更是亞洲炙手可熱的男星，甚至在歐美也有極高人氣，更不用說在內地，王嘉爾每到之處定必人山人海，受歡迎程度爆燈。另外，他更曾於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜排名第41位及第10位，2023年又登上《福布斯中國U30榜》，成績驕人。

王嘉爾在全球有不少粉絲。（視覺中國）