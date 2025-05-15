《愛·回家》神顏港姐自揭天生有怪病　曾片場發作險斬男拍檔要害

53歲的樊亦敏近年憑TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》入屋，連她自己都說現在出街幾乎沒有人叫她樊亦敏，而是叫她「三太」，角色不但為她收獲人氣，更為她帶來一個「最受歡迎電視女角色」獎項。

《愛·回家之開心速遞》「三太」一角成為樊亦敏人生的另一個轉捩點。（IG圖片）

劇中樊亦敏大癲大肺的個性，非常頂癮。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

樊亦敏憑「三太」一角在無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》中獲得「最受歡迎電視女角色」。（視覺中國）

然而，回顧樊亦敏的演藝生涯，其實並非一路順遂。從小就擁有標緻外貌的她，早在小學六年級便獲廣告商垂青，拍攝過多個廣告，包括知名巧克力品牌和經典檸檬茶廣告，甚至曾獲黃百鳴邀請加入「開心少女組」。後來在母親的鼓勵下，樊亦敏參加《香港小姐》選美，正式踏入演藝圈，不料入行不久便遭遇免疫系統失調，面臨嚴重脫髮困擾，再加上外界的流言蜚語，令她身心飽受煎熬。所幸樊亦敏天性樂觀，一次次克服難關。不過她在早前接受《香港01》專訪時透露，至今仍有一個「怪病」未能解決，甚至曾因此差點傷及梁小冰丈夫陳嘉輝的要害，究竟是什麼問題如此嚴重？

樊亦敏早前接受《香港01》專訪，分享她的成長過程，以及在娛樂圈多年經歷。（資料圖片/梁碧玲攝）

樊亦敏當初與鄭伊健拍攝地檸檬茶廣告，如今已成為經典。（廣告截圖）

樊亦敏當屆獲得「最上鏡小姐」。（《1991香港小姐競選》截圖）

樊亦敏以往拍過不少動作戲，但她自爆天生有個「怪病」，就是只要手上拿著東西就會想「掟」過去，「例如我學打棒球，就會成支棒球棍掟落教練嗰度；跟住我打網球，又會將塊球拍打橫飛落教練個胃度，搞到對方胃出血；然後打乒乓波，又成塊拍飛落對手塊面度；連打Golf都掘爛人哋塊草皮，所以我係唔可以拎住嘢做運動。」

樊亦敏自爆天生有個「怪病」，就是只要手上拿著東西就會想「掟」過去。（資料圖片）

樊亦敏憶述試過有一次拍劇，劇情說她要斬陳嘉輝，由於對方知她是「神經刀」，所以驚到震。（資料圖片）

樊亦敏講返都覺得驚。（資料圖片）

而樊亦敏這個「怪病」更延伸到拍劇上，笑言試過有一次拍劇令陳嘉輝驚到震，事緣有場戲是講她要拿着一把刀追住對方來斬，她斬下去一刻，陳嘉輝就張開腿，「佢本來都唔驚嘅，但後來點解驚呢？因為佢之前見我拍咗一個鏡頭，武術指導叫我『記住，1、2、3，唔好掟，下一個鏡頭先掟。』跟住佢數到1、2，我已經成個花樽掟過去了，跟住個武指呆咗，之後再拍都係咁。後來到正式拍攝，現場狀況係所有攝影師都攞住攬枕、反光板，整到好似盔甲一樣。」

樊亦敏指當時陳嘉輝嚇到呆咗！（資料圖片）

樊亦敏說的就是在劇集《異搜店》的這一幕。（《異搜店》劇集截圖）

劇情講到陳嘉輝為了外遇拋棄妻女。（《異搜店》劇集截圖）

驚險。（《異搜店》劇集截圖）

陳嘉輝因為目睹此景，所以拍攝被斬戲前再三問樊亦敏「你得唔得㗎？」，樊亦敏憶述當時情況：「我話得㗎，佢話『你記得1、2、3，先好斬落去』，我記得嗰把係真刀，仲要近鏡，跟住我1、2就已經斬咗落去了，個位置離（下半身要害）好近，當堂嚇到陳嘉輝呆咗，仲話『你以後唔好再叫佢同我拍...打戲，我好驚。』」

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