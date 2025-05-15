離巢女星曬相隔14年re-u合照　因醜聞避走內地嫁富二代愈見愈精緻

現年37歲的港姐季軍馬賽（現名馬菀迎），曾受到TVB力捧，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《當旺爸爸》、《名媛望族》等等，清純外表及惹火身材俘虜不少粉絲。其後因負面新聞離巢無綫，移居內地發展，與被指是富二代的北京老公結婚並誕下一女，一家三口美滿幸福不愁生活。馬賽除了照顧家庭，還做養生KOL，主力發展內地市場，不時會於社交網開直播分享她的扮靚以及養生心得，又會更新近況。

馬賽轉型做養生kol。(小紅書)

馬賽轉型做養生kol。(小紅書)

日前馬賽於她的社交網貼出了她與無綫劇集《名媛望族》一眾主要演員的合照，以「此時此刻 名媛望族」為標題，留言寫道：「隨願意躋身於覆雜里精彩 只想與你簡單相愛 時代裡太多恐懼太多悲劇要襲來 難得擁緊時 別再放開… 拍攝已經過了14年了 再見大家拍攝時期的種種往事仍歷歷在目感覺像是多個時空重疊在一起… 昨日相聚的某一瞬間，我覺得我做夢夢到過一起吃飯的這個場景…時空是假、情是真 祝願大家都健康平安幸福 謝謝松哥送的《松風捉影》一生的老師、感恩」，相中可見當日一起吃飯的有馬賽、劉松仁、馬國明、楊茜堯、江美儀、韓馬利以及賈曉晨，事隔14年再重聚，證明他們關係相當不錯，馬賽看來也愈來愈靚。