離巢無綫花旦挑戰食素8星期驚人改變　揭20歲起一指數超標極危險

李施嬅於2021年2月宣布她的星級健身教練男友車崇健 (Anson) 求婚成功，兩人早已是公認的一對。然而李施嬅於今年2月9日突然在社交平台宣布與未婚夫已分手，8年半情斷。李施嬅當時發文表示兩人是和平分手，又指結婚不一定代表幸福，沒有關係是絕對的終點，亦沒有分離是絕對的完結。回復單身後的她繼續全情投入工作，最近就忙於拍攝《新聞女王2》，她亦有不時更新社交網同大家分享近況。

李施嬅與前未婚夫Anson已分手。(ig圖片)

李施嬅獲閨密慶祝44歲生日。(ig圖片)

李施嬅獲閨密慶祝44歲生日。(ig圖片)

雖然忙於工作，但李施嬅也會注意健康生活，早前更開始食素。昨日她於社交網分享了一段短片，以「連續吃素8周的成績單出來啦」為標題，發文寫道：「大家記得我去年做了一個吃素挑戰嗎，現在吃素前後的身體數據報告已經出來了，所以吃素到底好不好呢？」片中李施嬅表示她的驗血報告和細胞報告都出來了，成功完全了連續8個星期的素食挑戰，實在不容易。李施嬅指她的驗血報告入面，大部分的指數都不是相差丸遠，但唯獨有一個指數是令她好驚訝的：「就係膽固醇 (指標) 喇」。

李施嬅的驗血報告和細胞報告出了。(小紅書)

李施嬅的驗血報告和細胞報告出了。(小紅書)

李施嬅說道：「我係由20歲開始，我既膽固醇 (指標) 係重來未試過唔係紅色架，永遠都係超晒標。幾年前仲有個醫生同我講，我一定要食藥，再唔食藥就會好危險。結果我呢8個禮拜既素食挑戰呢，令到我既膽固醇一生人第一次完全係正常。因為我以前係壞既膽固醇同好既膽固醇都高既，依家我壞既膽固醇降低晒，令到我總膽固醇都降低晒，呢個係好神奇，我真係未試過，我好開心。」李施嬅最後表示9成時間為了自己的健康和膽固醇 (指標)，她是會繼續食素的。

李施嬅分享食素的改變。(小紅書)

李施嬅分享食素的改變。(小紅書)

李施嬅分享食素的改變。(小紅書)