蔣怡主持HOY TV 全新飲食競技節目　「細龍太」竟沉迷八字煲湯

由蔣怡（Coco）主持的HOY TV 全新飲食競技節目《領展鮮活街巿呈獻：領廚爭霸戰》今日（15日）舉行啟動禮，正式接受全港「街坊廚神」報名參賽。兩大星級名廚張錦祥先生(Ricky)及余健志先生(Jacky)將會擔任主評判外，李尚正、盧頌恩、游莨維(一蚊Joe)、馬田、譚嘉儀、陳思圻、朱智賢、梁凱晴都有現身支持。

HOY TV製作總監張志明邀請有「藍帶廚模」之稱的蔣怡（Coco）主持節目。（陳順禎攝）

多位藝人力撐！（陳順禎攝）

多位藝人現身力撐！（陳順禎攝）

《領展鮮活街巿呈獻：領廚爭霸戰》即日起將全港公開招募參加者，在入圍賽成功晉級後，將會參加初賽、複賽及總決賽，每場比賽大會均設特定主題，並由專業評判以及星級嘉賓進行評分。（陳順禎攝）

蔣怡於2013嫁給珠寶設計師翁狄森後育一子一女，便開淡出螢光幕前，家住清水灣一棟獨立屋豪宅，過住闊太生活。她透露經常為家人出入街市：「我鍾意去街市係因為啲嘢新鮮，咁樣買返嚟煮畀小朋友或者屋企人食係最好，對佢哋嘅健康最有好處，作為一個媽媽都想畀最好嘅嘢屋企人。」

蔣怡（Coco）對廚藝非常有研究！（陳順禎攝）

而「細龍太」陳思圻（Vicky，原名陳偉琪）於外國長大，一向鬼妹仔性格的她竟然沉迷於用中醫加八字的方法煲湯：「原來可以結合自己嘅八字，啱你八字嘅（材料）煲湯，原來咁樣係啱啲。我都有煲俾爹哋媽咪飲，希望佢哋身體健康。」

夾八字煲湯！（陳順禎攝）

唔怪之得Keep得咁好！（陳順禎攝）

而譚嘉儀就透露首次參與煮食節目：「第一次喺HOY TV度接到呢個project，好多人問我係咪過咗檔，其實唔係呀，我依然都係獨立嘅。我覺得呢個節目好有趣好新鮮，所以都想試吓。」譚嘉儀更透露儲了不少新歌，希望可以陸續推出。