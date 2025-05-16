46歲「細龍生」鄭世豪轉行做呢個職業　8年CEO經驗學以致用？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍生」的鄭世豪早前約滿離巢，結束24年賓主關係，有傳他因為深感發展受限所以離巢發展。



鄭世豪在IG透露離巢後新動向。（IG@chengsaiho）

鄭世豪在IG透露離巢後新動向。（IG@chengsaiho）

近日，他在Facebook上更新動向，分享一張身穿黑恤衫黑褲黑皮鞋，站在簡報前講解的照片。他在帖文中寫道：「改變，不一定有劇本，但只要你堅守角色，故事自然會展開！如果你未認識我，我係鄭世豪。Hoffman，一位從事演藝工作25年嘅演員。我起步於對唱歌嘅熱愛，然後慢慢愛上咗舞台上、鏡頭前每一個說故事嘅瞬間。每套劇、每部電影，大家都會容易記住主角。但事實係，冇一個完整嘅故事可以冇配角。每一個角色、每一分努力，都為成就整個作品而存在。呢個唔止係演藝界，其實人生都一樣。你未必時時都喺聚光燈下，但如果你清楚自己嘅價值，願意付出、堅持信念，機會自然會搵到你。世界會回應你，會為你展現新方向。改變，其實由你真心演好自己嘅角色開始！不論大小，都值得你認真去活出來。問一問自己，有咩值得你堅持呢？」

鄭世豪做企業培訓師。（Facebook圖片）

鄭世豪做企業培訓師。（Facebook圖片）

睇完一大篇勵志文字的大家可能會好奇有什麼新發展。再往下看，就能發現他加上了一個「企業培訓師」的hashtag。到底飾演了將近8年集團CEO的鄭世豪會在企業培訓教授什麼內容呢？令人十分好奇！