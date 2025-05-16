虛擬情人大結局｜譚嘉儀激嘴賤男黃子恆　王敏奕朱敏瀚結局勁催淚

由徐正康及新晉監製林瑋澄聯合監製、翁善瑩編審的純愛小品劇集《虛擬情人》，今晚八點半翡翠台播出大結局。



昨晚（15日）一集劇情講述，原來小雨（譚嘉儀飾）兩、三年前已背著老公阿明（鄧智堅飾）與暗戀對象Neo發生關係。

昨晚（15日）一集劇情講述，原來小雨（譚嘉儀飾）兩、三年前已背著老公阿明（鄧智堅飾）與暗戀對象Neo發生關係；阿明得悉這個殘酷真相後，不但沒有選擇離開小雨，還鼓起勇氣找Neo理論及警告Neo不要「再搞小雨」，可惜反遭Neo奚落廢柴…

黃子恆成日飾演賤男角色。

由於阿明這個小男人角色人畜無害，加上為人顧家、痛錫老婆、愛惜家人又細心，阿明慘被出軌遭遇得到大量網民同情；不少網民除為他感到不值外，又大讚智堅出神入化的演技，完美Carry小男人這個Image，再次為觀眾帶來驚喜：「佢真係做到小男人感覺」、「找子恆晦氣嗰場，完全做到想惡但惡唔出樣嘅感覺」。

鄧智堅喊戲感人。

昨晚其中一個場口，本身已進入失落mode的阿明，強忍悲痛質問夜歸小雨與Neo的關係時，不但流下男兒淚、還流下男兒鼻涕，隨著即發網民熱議，有人指有埋鼻涕too much，但亦有不少網民覺得「鼻涕都有戲」：「愛得卑微」、「就係因為多咗個鼻涕，先顯得佢更軟弱、冇用」、「所以佢老婆嫌棄佢咯」、「咁先符合人設」。

黃子恆「渣男」金句成最新潛力圖。

黃子恆「渣男」金句成最新潛力圖

至於VS演技派堅叔的子恆，昨晚全集亦演技在線，獲網民大讚「都真係好靚仔」的子恆，昨晚醉酒挑機阿明及數落小雨兩幕，均完全演活了Neo自負、衰格及刻薄無情一面，獲網民封「入型入格超渣男」，而劇中不少Neo的渣男Bite，更在網絡成為最新渣男潛力圖。至於飾演小雨的譚嘉儀，則獲讚劇中黑髮造型顏值大升呢，前晚及昨晚一集，更有不少網民指她撞樣昔日當紅花旦陳秀珠。

黃子恆「渣男」金句成最新潛力圖。

王敏奕朱敏瀚結局勁催淚。

《虛擬情人》大結局真係Bad Ending?

網民指王敏奕劇集必然Bad Ending？

而今晚一集大結局的《虛擬情人》，除了阿明與小雨的婚姻走向惹人關注，「完美情人」Adam生死才是網民最關心重點。隨著結局周的劇情推進，Adam身體狀況每逢愈下，令不少網民擔心他隨時「消失天與地」或重返「虛擬世界」。根據昨晚劇集片尾預告片，Adam氣若游絲說出：「我諗我就快消失」，程晴則激動含淚大叫：「我唔會畀你有事」，不少網民揣測故事未必大團圓結局，並直指《虛擬》是當年朱茵及林文龍主演的《都市的童話》2025年版，更有網民指王敏奕是「悲劇女主角」代表：「王敏奕啲戲唔會BBQ」。而根據官方今日發布的大結局預告劇照，王敏奕不但多番出現激動喊樣，Adam亦確實有「重回數碼」迹象，想知《虛擬》會是大團圓或是Bad ending，密切留意今晚大結局。