食神梁文韜暴瘦131磅復胖直迫米芝蓮　最新近照身形成焦點惹憂心

現年73歲的食家兼飲食節目主持人韜韜（梁文韜）除了有食神的美譽之外，其龐大的身形以及大肚朋腩也是他的標誌。近年梁文韜有感自己年紀漸大，要更加注重健康，所以開始積極減肥。2021年他與蔡瀾在網上一條飲食片獲得不少網民關注，因為片中的韜韜真的比以前瘦了很多，他更表示自己已由325磅減到195磅！而他暴瘦後的身形比前瘦了起碼三圈，震驚了一眾網民，甚至令人擔心他的健康。

肥大身形曾是食神梁文韜的標誌。(抖音)

食神梁文韜一度暴瘦逾130磅。(抖音)

然而最近梁文韜卻復胖了不少，已回復了他以前的巨型肚腩及標誌性米芝蓮身形。日前70年代資深歌手舒雅頌在梁文韜主理的酒樓設宴，梁文韜亦有親自在場打點，他的大肚腩再次成為焦點，而且看來比以前有更胖更龐大的跡象，但見他面色紅潤，精神不俗。不過也有網民擔心他年屆73歲卻又再發胖，且有越來越胖的趨勢，對健康難免會構成影響。

梁文韜現身舒雅頌設宴，身形再成焦點。(網上圖片)

梁文韜現身舒雅頌設宴，身形再成焦點。(網上圖片)

現年73歲的韜韜憑龐大身型而深入民心，據悉他高峰期重達325磅，腰圍62吋，早年他曾嘗試減肥，但最後半途而廢，直至2017年其同樣有肥胖問題的59歲弟弟在家中猝逝，令他開始審視自己的身體狀況，周身病痛的他在2019年2月開始減肥，透過控制飲食及堅持做運動，成功在兩年幾內勁減131磅，腰圍亦由62吋減至41吋。