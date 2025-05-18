60歲失婚大佬內地登台幾十人衝上台極混亂　遇女粉絲強吻：嫁給我

現年60歲的鄭浩南憑電影《古惑仔》系列中司徒浩南一角而為人熟識，他在《黑社會2以和為貴》中飾演的「加錢哥」阿武亦十分經典。日前鄭浩南在內地登台，除被女粉絲攬實如狼似虎飛身送吻外，還有數十人同時衝上台爭相合照，場面極度混亂！鄭浩南一度被逼到「擘大個口」，幸他生得高大又硬正，成功「攝位」行到最前位置，並聲沙沙高呼：「太熱情嘞！」

司徒浩南（鄭浩南飾）「銅鑼灣入面淨係可以得一個浩南。」（影片截圖）

「加錢哥」。（影片截圖）

去年鄭浩南接受《香港01》專訪。（專訪影片截圖）

鄭浩南的登台影片在網上瘋傳，當時鄭浩南正獻唱Beyond的經典歌《不再猶豫》，身旁有兩位打扮火辣的女郎伴舞，台下逼爆人，台上更有數十人圍住鄭浩南聽他唱歌。本來一直有多名黑衫保安人員維持秩序，但一名穿白衫的男子突然衝上台，令一直在台邊睇騷的觀眾都忍不住湧向鄭浩南，有人趁機從後環抱鄭浩南條腰，並在他的耳邊高聲大嗌，保安和群眾互相拉扯及推撞，現場極度混亂，陷入失控狀態！

鄭浩南唱歌有兩位火辣靚女伴舞。（抖音影片截圖）

鄭浩南唱歌有兩位火辣靚女伴舞，一直有多人企旁邊睇騷。（抖音影片截圖）

突然一男子衝上台，其他人又跟住衝前，場面混亂。（抖音影片截圖）

幾十人喺台上面。（抖音影片截圖）

幾十人喺台上面。（抖音影片截圖）

從另一角度睇。（facebook@太子）

不過鄭浩南卻處變不驚，雖然一度被熱情歌迷嚇到張開口，但仍堅持繼續唱歌，並舉起手指公向歌迷讚好。之後保安曾一度將人群阻隔，但鄭浩南自己推開保安「攝位」上前，接着再被歌迷攬實，幾個人一齊「un」住跳舞及舉高手機影相，表現相當興奮，鄭浩南唱到聲沙大叫：「太熱情了！」

有人突然環抱鄭浩南，其他人緊張阻止，鄭浩南反而好淡定。（facebook@太子）

一度「擘大口」，但仍堅持繼續唱，好專業！（facebook@太子）

保安同觀眾互相鬥力拉扯。（facebook@太子）

真係逼到擘大口。（facebook@太子）

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另一段影片，見有女歌迷飛身撲向鄭浩南身上，攬到實送吻，非常狼死，搞到鄭浩南嚇到擘大喉嚨「嘩」一聲，之後用港式普通話笑說：「你有沒有男朋友，沒有老公嫁給我。」他表示很開心感受到大家的熱情：「我感受到所有朋友的熱情，但是我的普通話你們真的聽得懂？」全場逾千人一齊起哄，氣氛高漲。鄭浩南在2002年與馬來西亞藉女友鮑愛玲（Elyn）結婚，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年，但前年他突然自爆婚變，又暗示太太出軌，疑被戴綠帽的他更人財兩失；不過，他的人氣依然強勁，近年在內地做吃播，又經常登台做騷搵真銀。

又有女粉絲撲上台送吻。（抖音影片截圖）

被嚇到「嘩」一聲。（抖音影片截圖）

鄭浩南原本擁有幸福家庭。（微博@鄭浩南）

曾經恩愛。（微博@鄭浩南）