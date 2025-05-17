59歲影后低胸大騷本錢搶盡風頭 同場百億首富千金氣質不輸藝人
撰文：董欣琪
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現年59歲的金像影后劉嘉玲昨日（16日）現身杭州西湖，出席由香格里拉酒店舉辦的活動，劉嘉玲在社交平台分享了多張靚相，並寫道：「醉美西湖，美麗的夜晚！」相中所見，身穿湖水綠色低胸長裙的劉嘉玲，大騷豐滿好身材，非常性感！而同場的還有56歲奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、45歲韓國三料影后湯唯及著名鋼琴家郎朗，期間劉嘉玲更與姬蒂白蘭芝有講有笑，相談甚歡，三位影后同場亦十分難得！
而香格里拉酒店董事長、馬來西亞首富「亞洲糖王」郭鶴年的愛女郭惠光亦精心打扮現身，氣質出眾。郭鶴年以經營白糖業起家，有「亞洲糖王」之稱，今年以身家114億美元（約891億港元）穩坐馬來西亞首富之位，他在港投資業務眾多，包括豪宅、商場、酒店等，當中香格里拉酒店亦是其家族產業，現時已交由二房長女郭惠光打理。郭惠光現時是香格里拉酒店集團董事長，她在馬來西亞出生，香港長大，早年曾在美國留學，是哈佛大學的高材生。畢業後郭惠光曾在摩根大通工作，隨後進入家族企業工作，更成為家族產業香格里拉酒店的「揸Fit人」，絕對是有家底又有學識！