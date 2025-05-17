刑偵12｜林保怡激讚張松枝好戲　無懼被網民批評：我哋呢套好正

由騰訊視頻及TVB聯合製作的重頭劇《刑偵12》即將在下星期一（19日）開播，今日（17日）一眾主要演員親赴深圳出席首映禮，場面墟冚。男主角林保怡在接受《香港01》訪問時就表明該劇集與以往警匪類劇不同，絕對值得一看。

《刑偵12》在深圳舉行首映禮。（葉志明攝）

林保怡。（葉志明攝）

多位演員出席首映禮。（葉志明攝）

多位演員出席首映禮。（葉志明攝）

多位演員出席首映禮。（葉志明攝）

林保怡相隔13年後回娘家拍攝新劇《刑偵12》，劇集未正式開播已引來不少話題。而在接受訪問時，他就坦承時間的確過得很快：「第一我唔覺得係10幾年啦，時間過得好快，因為好開心每一日過得，拍劇又開心，喺屋企又開心，所以覺得唔係咁耐時間。」

林保怡、張振朗在劇中有許多對手戲。（葉志明攝）

林保怡、張振朗在劇中有許多對手戲。（葉志明攝）

《刑偵12》主題核心以「新七宗罪」的連環懸案展開，是一部充滿燒腦的劇集，林保怡亦坦承在收到劇本時也看不明白：「係呀！咁咪好囉，因為我都睇唔明，咪捉佢（總監鍾澍佳）出嚟問一問到底係點樣㗎？畀好多方法我，例如喺網上搵啲視頻嚟睇到底解離症係點樣？」而在旁的張振朗亦覺得劇中人物複雜，有為飾演解離症探員的刑凱角色做功課。

張振朗有為角色做足功課。（葉志明攝）

林保怡亦坦承在收到劇本時也看不明白。（葉志明攝）

另外，提到劇集的預告片中有一幕與張松枝肉搏的畫面很刺激，對方揮刀靠近臉孔的距離相當接近，問到拍攝時危不危險，林保怡就表示：「好彩就同佢識咗咁多年，所以佢搵把刀拮我嘅時候好似好大力，其實係就住力，我同佢用真刀都唔驚，因為有啲人會驚㗎嘛，但張松枝真係好犀利。」對對方演技讚不絕口。

林保怡大讚張松枝的演技。（葉志明攝）

林保怡大讚張松枝的演技。（葉志明攝）

而續問到有網民批評TVB拍攝的警匪類劇集都大同小異，對《刑偵12》不抱太大期望時，林保怡就表示：「應該批評，但係我哋呢一套唔係，我哋每一個設定都好正。（可唔可以透露？）唔得，透露咗咪即係劇透囉，佢係用咗刑偵七宗罪嗰種嘅查案手法，我覺得要睇嘅就係睇每一個人嘅演出，每一個編劇佢設定咗每一個角色嗰個變咗第二個人嘅時候，嗰啲演技嘅技巧。」