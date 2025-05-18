75歲2億富婆與細17年男友復合　少女心甜到漏表白：希望愛是永恒

現年75歲的薛家燕因前夫石保慶有第三者，1995年決定離婚，獨力養大三子女。薛家燕在2018年承認有一位拍拖12年的男朋友「A君」Andy，但對方比自己細17年，令薛家燕一直好介懷，擔心姊弟戀難走到終老，更一度分手，直至早前接受衛詩雅訪問時才漏口風表示已經復合。日前薛家燕接受陳志雲訪問，更公開講愛的宣言，一副少女心表示：「希望我哋呢個愛係永恒嘅。」

陳志雲邀請薛家燕訪問。（YouTube@志雲頻道）

薛家燕今年75歲，早前透露與小男友復合。（YouTube@志雲頻道）

家燕姐係多棲藝人，登台唱歌、拍劇、做DJ樣樣都掂。（ig@kayinsit）

薛家燕接受陳志雲的網上頻道「最緊要健康」訪問，有傳聞家燕姐身家2億，提到身後事及財產分配問題，家燕姐表示不擔心，因為子女好乖每月都有給家用，笑說：「我話唔使，但係佢哋心意，我都多謝同感恩。」反而，家燕姐好在乎現在的另一半，她說：「我諗緊戀情......我大佢十幾年，初初唔敢接受，因我太佢咁多，係咪一時鍾意遲啲未必鍾意呢？佢有好多選擇，但咁多年都對我咁好，有一晚唔記得話佢聽『Goodnite，see u in my dream』，佢就覺得點解今日冇咗你聲音。」

2004年，薛家燕在尖沙咀筵開70席，慶祝自己55歲生日，在新城電台安排下，「A君」Andy上台向薛家燕獻花。（視覺中國）

家燕姐透露子女已經好接受「A君」，全家人去旅行都會預埋對方，家燕姐說：「我心掛住一樣嘢，我年紀比佢大，我可能比佢早走，如果普通夫婦差唔多年紀，走都係差一兩年，但我哋差十幾年，所以我諗樣嘢。我有同我大女講，阿珊話唔緊要，enjoy你現在呢個moment，你都唔好諗咁多。」

家燕姐直認唔能夠為對方生育。（YouTube@志雲頻道）

陳志雲亦有安慰家燕姐，表示若能先離世是一種福份，相信對方亦不會介意負起照顧她的責任。家燕姐透露二人是經朋友介紹下認識，「A君」在內地經營餐館，被問到如何再次打動家燕姐令二人復合？家燕姐怕怕羞羞說：「我好耐冇覆佢，佢好失落，我話不如算，我好忙，不如你識第二個女仔，佢就寫幾個字，你咁令我『肝腸寸斷』，哎呀，我好難過呀當時，sorry ，咁佢可以識好多女仔嘛。」陳志雲插嘴表示：「你好少女呀撞鬼，哪個少女不多情？」

家燕姐年過70歲依然係大細路。（YouTube@志雲頻道）

仔女都好贊成媽媽搵另一半。（ig@kayinsit）

去旅行都會預埋男朋友。（ig@kayinsit）

最後二人再次走在一起，但薛家燕拒絕求婚，她說：「我同佢講我離過一次婚，好怕再結婚，唔使成日催，我都唔會生仔女，我食靜心，哈哈，佢屋企人有乜可能催啦，以為生下一代，我都冇得生，哈哈。」

提起小男友，家燕姐個樣就好少女。（YouTube@志雲頻道）

感激對方愛惜，希望「愛是永恒」。（YouTube@志雲頻道）

在陳志雲要求下，薛家燕對着鏡頭向「A君」講愛的宣言：「我好多謝你一直以嚟咁愛錫我、體諒我、照顧我，我覺人生去到我呢個年紀，有咁甜蜜時光好難得。你成日話我似細過你，其實我真係一個大細路，你比我成熟好多，所以好多時我有困難你幫我分憂、幫我。我人生呢段時間認識到你係我嘅福氣，希望我哋繼續甜甜蜜蜜。」家燕姐在對方心目中是大細路，直言現在最重要健康，及珍惜彼此的愛，續說：「希望我哋呢個愛係永恒嘅。正如我一直擔心我年紀比你大，陪你日子不咁多，你有提我唔好咁多工作，珍惜一齊時間，呢個我哋人生寶貴嘅時間，我會記喺心裏頭，thank you你。」