TVB御用日本通50大壽炫富曬銀紙　高學歷單身多年被封世界級港女

杜如風以「日本旅遊達人」形象成功入屋，拍過多輯日本旅游節目，最為人熟悉的是《流行東京》，日前她無懼盛傳的日本地震預言，飛往拍攝《解風東京》。本月16日已踏入50歲的她，在日本瘋狂購物，盡顯吸金力驚人一面。

憑《流行東京》而人氣急升的杜如風早年已開設自家製作公司《狼製作》，成為其創辦人兼社長，自行製作旅遊節目，再以外判形式賣給電視台。（Ig：toyufung）

當年的杜如風。（節目截圖）

當年的杜如風。（節目截圖）

杜如風前往東京拍節目不忘購物，她興奮大曬銀包內的錢，她拿出錢笑言：「老娘大把錢！」杜如風發文：「50大壽晚宴」，原來生日當晚去了食燒雞翼過得非常舒爽，她又曬出「50大壽Look」，對年齡毫不避諱，相當大方！

杜如風曬出party照片曝光了何超儀豪宅。(ig圖片)

杜如風與陳子聰合照。(ig圖片)

杜如風曬出party照片曝光了何超儀豪宅。(ig圖片)

杜如風獲稱是香港日本通藝人之中，日語能力達天花板一人。她爸爸是前嘉禾電影公司宣傳部經理杜惠東，杜爸爸為雜誌翻譯日本娛樂資訊，杜如風從小就有機會接觸到很多日本娛樂雜誌，培養對日本的興趣。杜如風畢業於加拿大的麥馬士達大學，主修城市規劃、副修日語，曾參與當地「在加國學生日本語演講比賽」，奪得全國冠軍。取得獎學金後，杜如風獲日本駐加國大使夫人賞識，推介她畢業後到有「女子東大」之稱的御茶水女子大學進修日本文學。杜如風說話無厘頭，又鍾情購物，被封為「世界級港女」。她曾交往日本男友，與香港歌手黃又南拍拖，去年受訪時自爆單身，仍希望找到人生伴侶，但也不介意單身。

杜如風50大壽日本爆買。（小紅書）

杜如風50歲了。（小紅書）