炎明熹被誰取代了？《新聞女王2》歌換人唱網民猜測是呢位歌手

TVB日前（16日）於會展舉辦《2025 TVB 年中節目巡禮》，即場播放了介紹片花，公布下半年的新劇集及綜藝，當中包括了大家都很期待的《新聞女王2》。雖然只有標誌性的「SKN主播台」及一些場境外，未有任何演員現身宣傳片中，相信是因為劇集剛開機不久，未有片段可以公開，但就有上輯片尾曲《Crystal Clear》。

TVB公布下半年的新劇集及綜藝，當中包括了大家都很期待的《新聞女王2》。(胡凱欣 攝)

雖然只有標誌性的「SKN主播台」及一些場境外，未有任何演員現身宣傳片中，相信是因為劇集剛開機不久，未有片段可以公開。(胡凱欣 攝)

上輯主唱片尾曲《Crystal Clear》由《聲夢傳奇》冠軍炎明熹主唱，但早前播出宣傳片時，有網民發現《Crystal Clear》已經換了人唱。雖然暫時未公布今輯唱《Crystal Clear》的歌手是誰，但就已經有不少網民猜測是《聲夢2》的黃洛妍。

上輯主唱片尾曲《Crystal Clear》由《聲夢傳奇》冠軍炎明熹主唱。（IG@yiminghay）

黃洛妍。（梁碧玲攝）

20歲的炎明熹參加《聲夢傳奇》入行，之後一直扶搖直上，入行短短數年已榮升樂壇小天后的寶座，但可惜自去年中合約出現問題後，就消失於幕前。雖然去年底她的音樂特輯《戀上西沙》播出，她有份現身做宣傳，一度以為能「解凍」，但是該次現身後就一直沒有新工作，一度以旅行渡日。

炎明熹過往性感造型。（IG@yiminghay）

相信因為炎明熹的合約仍未解決，故此《新聞女王2》的《Crystal Clear》並未繼續由炎明熹主唱，而是換了第二位女歌手唱。《Crystal Clear》這首歌其實很受歡迎，當年推出時在YouTube有逾200萬收聽次數，炎明熹更憑這歌奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳電視歌曲」。

雪足半年，炎明熹12月15日出席公開活動。（葉志明攝）